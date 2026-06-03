Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde heyecan devam ediyor. Ligin iki güçlü ekibi Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, serinin ikinci karşılaşmasında bu akşam karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadelede iki ekip de final yolunda kritik öneme sahip galibiyet için parkeye çıkacak. Basketbolseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen karşılaşma, sezonun en önemli maçlarından biri olarak değerlendiriliyor.

MAÇ SAAT 20.00'DE BAŞLAYACAK

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanacak yarı final serisinin ikinci karşılaşması, bugün saat 20.00'de başlayacak.

Mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE SERİDE ÖNDE

Yarı final serisinin ilk maçında büyük çekişme yaşanmıştı. Son saniyelere kadar heyecanın sürdüğü mücadelede Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 60-59 mağlup ederek seride 1-0 öne geçmişti.

Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde oynayacağı ikinci maçı da kazanarak önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.

FİNAL YOLUNDA KRİTİK RANDEVU

Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği yarı final serisinde ikinci karşılaşmanın sonucu büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe Beko'nun galip gelmesi halinde seride durum 2-0'a gelecek ve sarı-lacivertliler final için önemli bir fırsat yakalayacak. Anadolu Efes'in kazanması durumunda ise seri 1-1'e eşitlenecek ve avantaj yeniden el değiştirebilecek.

RAKİP BEŞİKTAŞ VEYA BAHÇEŞEHİR KOLEJİ

Yarı final eşleşmesinden çıkacak ekip, finalde Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji arasında oynanan serinin galibiyle karşılaşacak.

Her iki takım da sezonu şampiyonlukla tamamlamak isterken, bu akşam oynanacak mücadele final yolunda belirleyici karşılaşmalardan biri olacak.

GÖZLER YILDIZ OYUNCULARDA

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki rekabet, son yıllarda Türk basketbolunun en önemli eşleşmelerinden biri olarak öne çıkıyor. İki takımın da geniş ve kaliteli kadrolara sahip olması nedeniyle mücadelede yıldız oyuncuların performansı sonucu doğrudan etkileyebilir.

Basketbolseverler, final yolundaki kritik randevuda yüksek tempolu ve çekişmeli bir karşılaşma bekliyor.