Topuk Yaylası Kamp Merkezi'nde gerçekleştirdiği ilk etap çalışmalarını tamamlayan Fenerbahçe, ikinci etap kampı için Avusturya'ya geçti. Sarı-lacivertli ekip, burada hem fiziksel hazırlıklarını sürdürüyor hem de oynayacağı hazırlık maçlarıyla yeni sezon öncesi eksiklerini görmeyi hedefliyor.

İlk rakip Admira Wacker

Fenerbahçe'nin Avusturya kampındaki ilk sınavı, ülkenin köklü kulüplerinden Admira Wacker karşısında olacak. Mücadele, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü Avusturya'nın Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak.

Karşılaşmanın başlama saati ise TSİ 20.30 olarak açıklandı.

Şifresiz yayınlanacak

Sarı-lacivertli taraftarların yakından takip edeceği mücadele, TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Hazırlık maçında özellikle yeni transferlerin performansı ve Mourinho'nun sahaya süreceği oyun sistemi merakla bekleniyor.

Mourinho'nun ilk ciddi provası

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun hazırlık maçında farklı oyuncu gruplarına şans vermesi beklenirken, genç futbolcuların da performansları yakından takip edilecek. Kamp sürecinde yapılan antrenmanların ardından teknik heyetin takımın fiziksel ve taktiksel durumunu bu maçta değerlendirmesi planlanıyor.

Kamp programı devam ediyor

Fenerbahçe, Admira Wacker maçının ardından Avusturya kampında iki hazırlık karşılaşması daha oynayacak.

Sarı-lacivertlilerin kamp programı şöyle:

11 Temmuz: Fenerbahçe – Pogon Szczecin

Fenerbahçe – Pogon Szczecin 14 Temmuz: Fenerbahçe – LASK

Fenerbahçe, bu karşılaşmaların ardından yeni sezon hazırlıklarını tamamlayarak Trendyol Süper Lig öncesi son değerlendirmelerini yapacak. Taraftarlar ise Jose Mourinho yönetimindeki takımın ilk görüntüsünü büyük bir heyecanla takip edecek.