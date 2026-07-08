Edinilen ilk bilgilere göre olay, Alanya'nın Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bölgede faaliyet gösteren RELAX otelin işletmecisi C. D., yaşanan bir tartışmanın ardından yanında bulunan silahla kendini vurdu.

Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi

Edinilen ilk bilgilere göre, Otel sahibi F.D.'ın oğlu olduğu bilinen C. D.'ın yaralandığını gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan C.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavisi devam ediyor

Hastanede tedavi altına alınan C.D.'nin sağlık durumuna ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı öğrenildi.