Uluslararası basketbol basınında yer alan iddialara göre, Barcelona altyapısında yetişen 17 yaşındaki Sırp oyuncu Nikola Kusturica'nın gelecek sezon NCAA takımlarından UCLA forması giymesi bekleniyor. Bu transfer iddiası, Avrupa basketbolunun genç yeteneklerini Amerikan kolej ligine kaptırma sorununu yeniden alevlendirdi.

Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, UCLA'in genç yıldız adayı için iki yıllık toplam 12 milyon dolarlık bir İsim, İmaj ve Benzerlik (NIL) anlaşması hazırladığı öne sürüldü. Yıllık 6 milyon dolara denk gelen bu tutar, henüz profesyonel seviyede maça çıkmamış bir oyuncunun günümüz EuroLeague yıldızlarıyla aynı seviyede gelir elde etmesi anlamına geliyor. Resmi bir açıklama olmamasına rağmen bu gelişme, Avrupa kulüplerinin ekonomik olarak rekabet etmekte zorlandığı yeni piyasa gerçeğini gözler önüne seriyor.

AVRUPA BASKETBOLU YETENEKLERİNİ NEDEN KAYBEDİYOR?

NCAA sisteminin 2021 yılında hayata geçirdiği NIL (Name, Image, Likeness) kuralları, kolej sporcularının ticari anlaşmalar yapmasına olanak tanıyarak küresel basketbol pazarında dengeleri değiştirdi. Amerikan üniversitelerinin sunduğu milyonlarca dolarlık sponsorluk havuzu, Avrupa'daki geleneksel altyapı sözleşmelerini finansal açıdan geride bırakarak genç yetenekler için yeni bir ekonomik standart oluşturdu.

NBA EUROPE PROJESİ NASIL BİR ÇÖZÜM SUNUYOR?

Genç oyuncuların Avrupa'da kalmasını sağlamak amacıyla NBA ve FIBA ortaklığında geliştirilen NBA Europe projesi, kıta basketbolu için yeni bir finansal ekosistem yaratmayı hedefliyor. Proje kapsamında oyunculara daha yüksek maaşlar, güçlü ticari fırsatlar ve kulüpler için sürdürülebilir bir gelir modeli sunulması planlanıyor.

Anadolu Ajansı'na (AA) değerlendirmelerde bulunan NBA Avrupa ve Orta Doğu Direktörü George Aivazoglou, birçok genç Avrupalı oyuncunun net bir kariyer yolu göremediği için ABD'deki üniversite fırsatlarına yöneldiğini belirtti. Aivazoglou, finansal açıdan güçlü bir lig oluşturarak gençlerin kariyerlerini kendi kıtalarında geliştirmelerini teşvik edeceklerini ve bunun taraftarlara da ilham vereceğini açıkladı.

NCAA'DEN NBA'E GEÇİŞ YAPAN DİĞER İSİMLER KİMLER?

Kusturica'nın izlemeye hazırlandığı yol, son yıllarda birçok Avrupalı yetenek tarafından tercih edildi. Barcelona altyapısından ayrılıp Illinois Üniversitesi'ne geçen Kasparas Jakucionis, 2025 NBA

Draftı'nda 20. sıradan Miami Heat tarafından seçildi. Real Madrid altyapısından Brigham Young Üniversitesi'ne giden Egor Demin ise aynı draftta 8. sıradan Brooklyn Nets kadrosuna katıldı.

Würzburg Baskets sonrası Washington Huskies forması giyen Alman oyuncu Hannes Steinbach da Charlotte Hornets tarafından 14. sıradan seçilerek bu kervana katıldı. Tüm bu transferler, NCAA'in Avrupalı gençler için NBA'e giden en güçlü basamaklardan biri haline geldiğini gösteriyor. NBA Europe girişiminin ana hedefi ise çok genç yaşta Real Madrid formasıyla EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Luka Doncic örneğinde olduğu gibi, yıldız adaylarının kariyerlerinin erken dönemlerini Avrupa'da geçirmelerini sağlayacak ekonomik zemini inşa etmek olarak öne çıkıyor.