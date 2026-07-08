Olay, 2 Temmuz Perşembe günü saat 10.30 sıralarında Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre taksi şoförü Abdüsselam Yusufoğlu ile kardeşi Nurettin Yusufoğlu, otobüsle İstanbul'a gelen babaları Mehmet Çerkez Yusufoğlu'nu karşılamak için taksileriyle otogara geldi.

Tartışma kısa sürede büyüdü

Otogar içerisinde bulunan taksi durağında çalışan şoförlerle Yusufoğlu kardeşler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sözlü başlayan gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

İddiaya göre kavga sırasında otogar taksi durağında çalışan şoförlerden biri, Abdüsselam Yusufoğlu'na tokat attı. Bunun üzerine yanında bulunan bıçağı çıkaran Nurettin Yusufoğlu, taksi şoförleri Sami Kınay ile Ahmet Öztürk'e saldırdı.

İki taksici hastaneye kaldırıldı

Vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanan Sami Kınay ve Ahmet Öztürk kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı iki taksici ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tedavilerin ardından iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu ve taburcu edildikleri öğrenildi.

O anlar kameraya yansıdı

Yaşanan kavga ve bıçaklama anı, otogar çevresindeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde taraflar arasında başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü ve yaşanan arbede sırasında iki kişinin bıçaklandığı anlar yer aldı.

Şüpheli adli kontrolle serbest kaldı

Olayın ardından kaçan Nurettin Yusufoğlu ile babası Mehmet Çerkez Yusufoğlu, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Nurettin Yusufoğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.