Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş formasıyla yaptığı kurtarışlardan oluşan görüntülere yer verirken, "Her şey için teşekkürler Ersin." ifadeleriyle genç kaleciye veda etti.

Altyapıdan A takıma uzanan başarı hikâyesi

Futbol kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan Ersin Destanoğlu, gösterdiği performansla kısa sürede A Takım'a yükseldi. 2018 yılında siyah-beyazlı ekibin formasını giymeye başlayan başarılı kaleci, yıllar içerisinde takımın değişmez isimlerinden biri haline geldi.

Genç yaşına rağmen önemli maçlarda kaleyi devralan Ersin, hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında gösterdiği performansla dikkat çekti.

151 resmi maçta görev yaptı

Beşiktaş kariyeri boyunca 151 resmi karşılaşmada forma giyen Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı kulübün son yıllardaki en istikrarlı kalecilerinden biri oldu.

Başarılı file bekçisi;

Süper Lig'de 122

Türkiye Kupası'nda 15

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6

UEFA Avrupa Ligi'nde 3

UEFA Konferans Ligi'nde 4

TFF Süper Kupa'da 1

olmak üzere toplam 151 resmi karşılaşmada görev aldı.

Beşiktaş'ta 5 kupa kazandı

Ersin Destanoğlu, Beşiktaş forması altında önemli başarılara da imza attı. Genç kaleci kariyerinde;

1 Süper Lig şampiyonluğu

2 Türkiye Kupası

2 TFF Süper Kupa

kazanarak siyah-beyazlı kulübün son yıllardaki başarılarında önemli pay sahibi oldu.

Yeni adresi merak konusu

Sözleşmesinin sona ermesiyle Beşiktaş'a veda eden Ersin Destanoğlu'nun kariyerine hangi takımda devam edeceği ise futbol kamuoyu tarafından merakla takip ediliyor.

Henüz yeni kulübüyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, 25 yaşındaki kalecinin önümüzdeki günlerde geleceğine ilişkin kararını açıklaması bekleniyor. Beşiktaş taraftarları ise altyapılarından yetişen başarılı file bekçisine sosyal medyada teşekkür mesajları paylaşarak kariyerinin yeni döneminde başarı dileklerinde bulundu.