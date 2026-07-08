Olay, saat 00.30 sıralarında Adnan Menderes Havalimanı'nın iç hatlar gelen yolcu katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elinde iki bıçak bulunan H.K., havalimanında görevli polis ekiplerinin dikkatini çekti. Güvenlik amacıyla müdahale etmek isteyen polis ekipleri, şüpheliyi etkisiz hale getirmek isterken arbede yaşandı.

1 komiser ve 3 polis memuru yaralandı

Yaşanan arbede sırasında H.K., elindeki bıçaklarla görevli polis ekiplerine saldırdı. Saldırıda 1 komiser ile 3 polis memuru çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine havalimanına çok sayıda sağlık ve takviye polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı polisler tedbir amacıyla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavileri tamamlanan 4 polis memurunun sağlık durumlarının iyi olduğu ve taburcu edildikleri öğrenildi.

Şüpheli etkisiz hale getirildi

Olayın ardından polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen H.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Havalimanında yaşanan olay nedeniyle güvenlik önlemleri artırılırken, yolcuların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için giriş ve çıkışlarda kısa süreli kontrollü geçiş uygulandı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde H.K.'nin daha önce ruh sağlığı tedavisi gördüğü ve akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde değerlendirmelerin bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin sağlık geçmişine ilişkin bilgilerin de soruşturma dosyasına eklendiği belirtildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Olayın tüm yönleriyle araştırıldığı ve güvenlik kamerası görüntülerinin de incelemeye alındığı öğrenildi.