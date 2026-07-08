Mahmutlar'ın en yoğun kullanılan noktalarından biri olan Barbaros Caddesi'nde, iddialara göre bir grup uzun süredir cadde üzerindeki banklarda alkol tüketiyor. Bölge esnafı ve vatandaşlar, bu durumun hem çevre düzenini olumsuz etkilediğini hem de ailelerin kamusal alanları rahat kullanmasını zorlaştırdığını ifade etti.

"Aileler rahatsız oluyor"

Özellikle akşam saatlerinde çocuklarıyla yürüyüşe çıkan ailelerin yaşanan görüntülerden rahatsız olduğunu dile getiren çevre sakinleri, cadde üzerindeki alkol tüketiminin artık sık karşılaşılan bir durum haline geldiğini söyledi.

Esnaf, bu durumun müşteriler üzerinde de olumsuz etki oluşturduğunu belirterek, bölgenin turistik kimliğiyle bağdaşmayan görüntülerin sona ermesini istediklerini ifade etti.

"Kalıcı çözüm bekliyoruz"

Vatandaşlar, konuyla ilgili daha önce de ilgili kurumlara çeşitli şikâyetlerde bulunduklarını öne sürerek, mevcut denetimlerin yetersiz kaldığını savundu. Bölge sakinleri, yalnızca dönemsel uygulamalar yerine kalıcı çözümler üretilmesini talep ediyor.

Mahalle sakinleri, Barbaros Caddesi'nin yeniden ailelerin ve çocukların güvenle vakit geçirebildiği bir yaşam alanı haline gelmesini istediklerini belirterek, emniyet birimlerinin bölgede daha sık denetim yapmasını ve kamu düzenini bozduğu iddia edilen davranışlara karşı gerekli işlemlerin uygulanmasını beklediklerini dile getirdi.