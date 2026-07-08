İzmir'in Selçuk ilçesinde sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kıyısında hareketsiz yatan bir kişiyi fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, kıyıya vurmuş halde bulunan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay, Selçuk ilçesine bağlı Pamucak Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kenarında hareketsiz şekilde yatan bir erkek şahsı görünce vakit kaybetmeden yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sahilde bulunan erkeğin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kimliği belirlenmeye çalışılıyor

Yapılan ilk incelemelerde, üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan kişinin kimliğinin henüz belirlenemediği öğrenildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, hayatını kaybeden kişinin kimliğinin tespit edilmesi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.