Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Mason Greenwood için anlaşma aşamasına gelindiği aktarıldı. İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun açıklamalarına göre sarı-lacivertli kulüp, İngiliz oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Hakan Safi'nin seçim sürecindeki hedeflerinden biri olan Greenwood, Safi'nin seçimi kaybetmesine rağmen kulübün gündeminde kalmaya devam etti. Fabrizio Romano'nun YouTube kanalındaki canlı yayında konuşan Moretto, Fenerbahçe'nin oyuncuyla daha önce anlaştığını ve Türkiye'deki maaşının oldukça yüksek olacağını bildirdi. İddialara göre Marsilya'nın 55 milyon euroluk beklentisini kırmaya çalışan Başkan Aziz Yıldırım, transferi 45+5 milyon euro bedelle tamamlamaya çok yakın. Adı Roma ile de anılan Greenwood'un İtalyan ekibine hiçbir zaman yakın olmadığı ifade edildi.

GREENWOOD TRANSFERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fenerbahçe yönetimi, İngiliz futbolcuyu kısa süre içinde İstanbul'a getirerek sağlık kontrollerinden geçirmeyi planlıyor. Resmi sözleşmenin imzalanmasının ardından Greenwood'un Avusturya'daki hazırlık kampına dahil edilmesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler, 21 Temmuz'da UEFA

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zarbze ile karşı karşıya gelecek.

UEFA KADRO BİLDİRİMİ NEDEN ÖNEM TAŞIYOR?

Avrupa kupalarında mücadele edecek takımların, eleme turları öncesinde UEFA'ya nihai oyuncu listelerini sunmaları gerekiyor. Fenerbahçe'nin 16 Temmuz'da yapacağı kadro bildirimi, yeni transferlerin Gornik Zarbze eşleşmesinde forma giyebilmesi için kritik bir sınır oluşturuyor. Bu nedenle kulübün transfer sürecini bu tarihe kadar resmiyete dökmesi büyük önem taşıyor.

SÖZLEŞMEDEKİ MANCHESTER UNITED DETAYI NEDİR?

Marsilya, iki yıl önce Greenwood'u Manchester United'dan 26 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Yapılan anlaşma gereği, Fransız ekibinin oyuncunun bir sonraki satışından elde edeceği gelirin yüzde 40'ını İngiliz kulübüne ödemesi gerekiyor. Geride kalan 2025-26 sezonunda Marsilya formasıyla 45 resmi maça çıkan Greenwood; 26 gol ve 11 asistlik performans sergileyerek 37 gole doğrudan katkı sağlamıştı.