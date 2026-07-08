Oyuncu Ece İrtem, 15 Haziran'da Kadıköy'de yaşadığı evde hayatını kaybetmişti. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen İrtem'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Adli Tıp raporu tamamlandı

Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen otopsi ve laboratuvar incelemelerinin ardından hazırlanan raporda, Ece İrtem'in ölüm nedeninin alkol zehirlenmesi olduğu tespit edildi.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından oyuncunun cenazesi babası Vural İrtem'e teslim edildi.

Gözyaşları içinde uğurlandı

Adli Tıp Kurumu önünde cenazenin teslim edilmesini bekleyen oyuncu arkadaşları ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, gözyaşlarına hakim olamadı.

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Ece İrtem, düzenlenen cenaze töreninin ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

35 yaşındaki oyuncunun ani vefatı sanat camiasında büyük üzüntü yaratırken, Adli Tıp Kurumu'nun raporuyla birlikte ölüm nedeni de netlik kazanmış oldu.

Kaynak: DHA