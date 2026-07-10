Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, geçtiğimiz dönemde karaciğer rahatsızlığı nedeniyle nakil ameliyatı geçiren oyuncu Ufuk Özkan'ın donörü Salih Kıvırcık, operasyon öncesi yaşadıklarını paylaştı. Kameraman olarak görev yapan Kıvırcık, nakil sürecinde kendi ailesinin operasyona onay vermediğini ancak kendisinin kararından vazgeçmediğini belirtti.

Ailesinin itirazlarına rağmen süreci yürüttüğünü ifade eden Kıvırcık, durumu son ana kadar gizli tuttuğunu dile getirdi. Yasal prosedürler gereği noterde onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından bile durumu ailesiyle paylaşmadığını aktaran donör, gerçeği ameliyata sadece üç gün kala açıkladığını söyledi.

AİLEDEN AMELİYATA İTİRAZ

Ameliyata kısa bir süre kala durumu öğrenen annesinin bu karara kesinlikle karşı çıktığını belirten Kıvırcık, annesinin kendisine ameliyata girmesi halinde hakkını helal etmeyeceğini söylediğini aktardı. Annesinin, operasyona girmesi durumunda eve dönmesini de istemediğini ifade etti.

CANLI DONÖR NAKİLLERİNDE YASAL SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Türkiye'deki organ nakli mevzuatına göre, canlıdan canlıya yapılan organ bağışlarında vericinin kendi hür iradesiyle karar vermesi ve bu durumun noter huzurunda onaylanması yasal bir zorunluluk olarak uygulanıyor. Tıbbi uygunluğun sağlandığı durumlarda bile, donörlerin nakil öncesinde ailevi ve psikolojik açıdan çeşitli sosyal zorluklarla karşılaşabildiği biliniyor.

Aile içindeki gerilimin ardından Ufuk Özkan'ın yakını olan Umut isimli kişinin devreye girerek kendi annesiyle birlikte Kıvırcık'ın ailesini ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Ancak ameliyattan bir gün önce babasının kendisinden evin anahtarlarını istediğini belirten Kıvırcık, bağış sürecinin arka planında yaşanan zorlu aile dinamiklerini kamuoyuyla paylaşmış oldu.