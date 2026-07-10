Amsterdam'daki De Nieuwe Ooster Krematoryumu'nda gerçekleştirilen törende, 1993 yılında hayatını kaybeden gece kulübü işletmecisi ile kısa süre önce vefat eden eşi, ailelerinin isteği doğrultusunda birlikte son yolculuklarına uğurlandı. Tören sırasında profesyonel bir direk dansçısı, Queen'in unutulmaz eseri "The Show Must Go On" eşliğinde sahne aldı.

Çift 31 yıl sonra aynı törende buluştu

Ailenin özel talebi üzerine, 1993 yılında defnedilen eşin mezarı açılarak kalıntıları krematoryuma getirildi. Böylece yıllar sonra hayatını kaybeden eşiyle aynı törende anılan çiftin küllerinin daha sonra birlikte aynı noktaya serpilmesinin planlandığı belirtildi.

"Amacımız şoke etmek değildi"

Törenin organizasyonunu üstlenen cenaze organizatörü Iede Hoorn, sosyal medyada viral olan görüntülerin ardından açıklama yaptı. Gösterinin dikkat çekmek ya da saygısızlık amacı taşımadığını belirten Hoorn, performansın çiftin yaşamına ve meslek hayatına uygun bir veda niteliği taşıdığını ifade etti.

Hoorn, açıklamasında, "Direk dansçısı insanları şoke etmek için değil, Kırmızı Fener Mahallesi'nde yıllarca gece kulübü işleten iki kişiye sevgi dolu bir veda sunmak için oradaydı. Bu tamamen onların yaşam öyküsüne ve ailenin isteklerine uygundu." ifadelerini kullandı.

Organizatör: Beni bile şaşırttı

Uzun yıllardır cenaze organizasyonları gerçekleştirdiğini söyleyen Hoorn, bugüne kadar birçok farklı tören planladığını ancak bu deneyimin kendisini bile şaşırttığını dile getirdi. Gösteriyi gerçekleştiren profesyonel dansçının ise ölümden çekinmesine rağmen çifte unutulmaz bir veda yapmak istediğini aktardı.

Görüntüler milyonlarca kez izlendi

Cenaze töreninde kaydedilen direk dansı gösterisinin yer aldığı video, Instagram'da kısa sürede 3,6 milyondan fazla izlenmeye ulaştı. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntüler, kullanıcıları ikiye böldü. Bazı kullanıcılar töreni çiftin yaşamına uygun ve anlamlı bir veda olarak değerlendirirken, bazıları ise cenaze ortamına uygun olmadığını savundu.