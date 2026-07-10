2026 FIFA

Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'ı 2-0 mağlup ederek yarı finale çıkan Fransa'da, N'Golo Kante'nin durumu gündem oldu. Fenerbahçe forması giyen 35 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, turnuva boyunca henüz süre alamadı.

Didier Deschamps yönetimindeki takımda, Aurelien Tchouameni'nin kas sakatlığı bulunmasına rağmen Kante yedek kulübesinde bekledi. Fas karşısında orta sahada formayı Manu Kone ve Adrien Rabiot ikilisi terletti.

KANTE NEDEN FORMA GİYEMİYOR?

L'Equipe gazetesinin aktardığına göre, yıldız futbolcu diz ağrısı şikayeti nedeniyle milli takımın son iki antrenmanına katılamadı. Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps ise İsveç maçı öncesi yaptığı açıklamada, oyuncunun kas sakatlığı olmadığını ancak farklı bir problemi bulunduğunu belirtmişti. Fransız teknik heyetinin bu durumu ciddi bir endişe kaynağı olarak görmediği ancak yakından takip ettiği bildirildi.

FİZİKSEL DURUMU YETERLİ Mİ?

Fransız basını, tecrübeli oyuncunun maç eksiği ve fiziksel yeterliliğini sorguluyor. Liternaute'un haberine göre, Suudi Arabistan'da geçirilen düşük tempolu sezonların ardından ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olan Kante'nin mevcut fiziksel durumu soru işaretleri barındırıyor. Sarı-lacivertli ekiple 18 maça çıkan oyuncunun, Avrupa'nın üst düzey fiziksel temposuna ve ikili mücadele seviyesine tam olarak uyum sağlayıp sağlayamadığı öne sürüldü.