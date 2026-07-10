Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre Etiyopya, Afrika kıtasının bugüne kadarki en büyük havacılık yatırımı için harekete geçti. Başkent Addis Ababa'nın 35 kilometre uzağında yer alan Bishoftu bölgesinde inşa edilecek yeni havalimanının temeli Ocak 2026'da atılıyor. Toplam 12,5 milyar dolara mal olması planlanan dev proje, tamamlandığında yılda 110 milyon yolcuya hizmet verecek.

Dünyaca ünlü mimarlık ofisi Zaha Hadid Architects tarafından tasarlanan tesis, sadece bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda devasa bir "havalimanı şehri" olarak planlanıyor. 35 kilometrekarelik alana yayılacak olan komplekste oteller, ofisler ve geniş ticaret alanları bulunacak.

MEVCUT HAVALİMANI NEDEN YETERSİZ KALDI?

Projenin hayata geçirilmesindeki en büyük etken, halihazırda kullanılan Addis Ababa Bole Havalimanı'nın kapasite sınırlarına ulaşması oldu. Şehir içinde sıkışıp kalan mevcut tesisin genişletilememesi, hükümeti başkent dışında yeni bir mega merkez inşa etmeye yöneltti. Yeni havalimanı ile birlikte Londra Heathrow, Dubai ve İstanbul gibi dünyanın en yoğun aktarma merkezleriyle rekabet edilmesi hedefleniyor.

KÜRESEL AKTARMA MERKEZİ STRATEJİSİ NEDİR?

Havacılık sektöründe "hub" olarak bilinen küresel aktarma merkezi modeli, coğrafi konumu avantajlı ülkelerin kıtalararası uçuşlarda ana durak olmasını sağlıyor. İstanbul ve Dubai'nin başarıyla uyguladığı bu modeli örnek alan Etiyopya, denize kıyısı olmamasına rağmen hava taşımacılığıyla Asya, Avrupa ve Afrika arasındaki trafiğin kalbi olmayı amaçlıyor.

Yıllık 4 milyon ton kargo kapasitesiyle dünyanın en büyük ilk beş lojistik merkezinden biri haline gelecek olan Bishoftu Havalimanı, Afrika'nın ekonomik entegrasyonunu ve vizesiz seyahati öngören "Gündem 2063" vizyonunun da temel taşıyıcısı konumunda bulunuyor.