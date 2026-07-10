Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerdeki yeni sezon planlamasına ilişkin önemli bir karar aldı. TFF'den yapılan resmi açıklamaya göre, 2. Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon fikstürü 17 takım üzerinden çekilecek.

Alınan kararla birlikte gruptaki küme düşme hattı da yeniden şekillendi. TFF açıklamasında, Altınordu Futbol Kulübü haricinde puan sıralamasında son iki sırayı alacak takımların sezon sonunda 3. Lig'e düşürüleceği ifade edildi. Aynı grupta yer alan Altınordu FK'nın durumuyla ilgili detaylı bir istisna nedeni belirtilmezken, fikstürün 17 takıma göre planlandığı aktarıldı.

LİG STATÜSÜNDE NELER DEĞİŞİYOR?

Türkiye'deki profesyonel futbol liglerinde kulüplerin lisans alamaması, ligden çekilmesi veya idari yaptırımlar sonucunda grup takım sayılarında revizyona gidilebiliyor. TFF talimatları doğrultusunda 17 takımla oynanacak gruplarda, her hafta bir takım maç yapmadan haftayı bay geçiyor. Eksilen takım sayısı nedeniyle, standart statüde uygulanan küme düşecek takım kontenjanı da rekabet dengesini korumak amacıyla federasyon tarafından yeniden düzenleniyor.