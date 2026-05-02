​CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanacak maç öncesinde dostluk mesajı yayımladı.

​"ŞEHRİMİZ BİR BÜTÜNDÜR"

​Antalya’nın ilçeleri ve mahalleleriyle bir bütün olduğunu ifade eden Kaya, iki kulübün de şehrin ortak değeri olduğunu belirtti. Kaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

​“Şehrimizin iki güzide kulübü önemli bir müsabakaya çıkacak. Antalyaspor da bizim, Alanyaspor da bizim. Bizler etle tırnak gibiyiz, aynı elin parmaklarıyız.”

​Karşılaşmanın centilmenlik içinde geçmesini temenni eden Kaya, sözlerini şu şekilde tamamladı:

​“Asıl kazananın şehrimizin kardeşlik, birlik ve beraberlik duygusu olmasını diliyorum.”

Muhabir: Bircan Subaşı