CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanacak maç öncesinde dostluk mesajı yayımladı.
"ŞEHRİMİZ BİR BÜTÜNDÜR"
Antalya’nın ilçeleri ve mahalleleriyle bir bütün olduğunu ifade eden Kaya, iki kulübün de şehrin ortak değeri olduğunu belirtti. Kaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Şehrimizin iki güzide kulübü önemli bir müsabakaya çıkacak. Antalyaspor da bizim, Alanyaspor da bizim. Bizler etle tırnak gibiyiz, aynı elin parmaklarıyız.”
Karşılaşmanın centilmenlik içinde geçmesini temenni eden Kaya, sözlerini şu şekilde tamamladı:
“Asıl kazananın şehrimizin kardeşlik, birlik ve beraberlik duygusu olmasını diliyorum.”
Muhabir: Bircan Subaşı