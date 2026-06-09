Fabrikada çıkan yangına müdahale eden ekipler acı bir kayıp verdi. Alevlerin hızla yayılması üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arasında yer alan itfaiye eri Mehmet Tekeli, söndürme çalışmaları sırasında mahsur kalarak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

Çevredeki vatandaşların alevleri fark etmesiyle başlayan süreçte, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ekibi ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) yönlendirildi. Aktarılan bilgilere göre, resmi ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışırken, fabrika çalışanları da yangının büyümesini engellemek amacıyla içerideki malzemeleri hızla tahliye etti.

MÜDAHALE SIRASINDA MAHSUR KALDI

Yoğun duman ve alevlerin arasında kalarak yaralanan itfaiye eri Mehmet Tekeli, mesai arkadaşları tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tekeli, acilen hastaneye sevk edildi. Ancak hastanede doktorların gerçekleştirdiği tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

FABRİKA YANGINLARINDA RİSK YÖNETİMİ NASIL SAĞLANIYOR?

Endüstriyel tesis yangınlarında, alevlerin hızla yayılma potansiyeline karşı itfaiye ekiplerinin yanı sıra emniyet güçlerine ait TOMA'ların da su takviyesi ve soğutma çalışmaları için kullanılması standart bir kriz yönetimi prosedürü olarak öne çıkıyor. Bu çoklu müdahale stratejisi, yangının çevre yapılara sıçramasını engellemede kritik rol oynuyor. Söz konusu yangın da ekiplerin bu koordineli çalışması ve yoğun çabası sonucunda tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.