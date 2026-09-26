Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS) değerlendirme aşaması hızla tamamlandı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sınava katılan adaylar puanlarını aynı gün içerisinde öğrenme imkanına kavuştu.

SONUÇLARA NASIL ULAŞILACAK?

Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Eylül 2026 saat 18.15'ten itibaren ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresi üzerinden erişim sağlayabiliyor. Sorgulama işlemi için T.C. kimlik numarası ve adaya özel ÖSYM şifresinin sisteme girilmesi gerekiyor.

E-YDS'NİN AVANTAJI NEDİR?

Elektronik ortamda bilgisayar üzerinden yapılan yabancı dil sınavları, geleneksel kağıt tabanlı sınavlara kıyasla aynı gün içinde sonuçlanmasıyla öne çıkıyor. Bu durum, akademik kadro başvuruları veya dil tazminatı gibi acil belge gerektiren işlemlerde adaylara büyük bir zaman avantajı sunuyor. Elde edilen sınav sonuç belgeleri, kurumlar tarafından sistem üzerinden doğrudan dijital olarak doğrulanabiliyor.