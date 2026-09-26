TFF maç raporuna göre 3. Lig 2. Grup 4. hafta mücadelesinde Alanya 1221 FSK, Milli Egemenlik Stadı'nda ağırladığı Etimesgut Spor'a 3-0 mağlup oldu. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 52, 57 ve 90+3. dakikalarda Güney Tutcuoğlu kaydetti. Gaziantep bölgesi hakemi Abdülkadir Aslan'ın yönettiği maçın ardından Etimesgut Spor puanını 9'a yükselterek 3. sıraya yerleşti.

Teknik Direktör Engin Dursun ve yardımcıları Aslan Duru ile Enes Tufan Şentürk'ün görevden ayrılmasının ardından takımın başına geçen Bulut Ferruhlar, ilk sınavında sahadan puansız ayrıldı. İlk 45 dakikada savunma güvenliğini ön planda tutarak rakibine gol izni vermeyen mavi-beyazlı ekip, ikinci yarıda Tutcuoğlu'nun peş peşe gelen gollerine engel olamadı. Skoru değiştirmek için yapılan oyuncu değişiklikleri de sonucu etkilemedi.

ALANYA EKİBİ İLK 4 HAFTAYI NASIL GEÇİRDİ?

Sezona Eskişehir deplasmanındaki 4-0'lık mağlubiyetle başlayan Alanya 1221 FSK, ardından Balıkesirspor'a 3-0 ve 1922

Akşehirspor'a 3-1 yenilmişti. Etimesgut Spor karşısındaki 3-0'lık sonuçla birlikte takım, ligin ilk 4 haftasında kalesinde toplam 13 gol görürken rakip fileleri sadece 1 kez havalandırabildi. Henüz puanla tanışamayan Alanya temsilcisi, sezonun ilk bölümünde hem hücum hem de savunma hattında istatistiksel olarak ciddi bir kayıp yaşadı.

Kötü gidişata son vermek isteyen Alanya 1221 FSK, 5. hafta müsabakasında 3 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Altay ile karşılaşacak. Başkent temsilcisi Etimesgut Spor ise aynı gün saat 15.00'te sahasında Uşak Spor'u ağırlayacak.