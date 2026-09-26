Veli-Der Antalya Şubesi Başkanı Tülin Koç, Türkiye'deki eğitim sisteminde cinsiyete dayalı ayrıştırma uygulamalarının arttığını belirterek karma eğitimin korunması gerektiğine yönelik bir açıklama yaptı.

Koç'un açıklamasına göre, Cumhuriyet'in temel taşlarından olan karma eğitim sistemi, günümüzde 'tercih özgürlüğü' adı altında sistematik olarak zayıflatılıyor. Mevcut eğitim politikalarının çok boyutlu bir kriz yarattığını ifade eden Koç, bu durumun laik ve kamusal eğitimi tasfiye etme amacı taşıdığını savundu.

MESEM VE ÇEDES UYGULAMALARINA TEPKİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ÇEDES projelerinin okullarda farklı yapılanmalara alan açtığını öne süren Koç, mesleki eğitime yönlendirmelerin de toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirdiğini aktardı. Açıklanan verilere göre, ortaöğretimdeki her 100 öğrenciden 43'ünün Mesleki Eğitim Merkezlerinde (MESEM) eğitim gördüğü ve bu alanlarda da cinsiyet ayrışmasının belirginleştiği vurgulandı.

2018 YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇEDES NEYİ KAPSIYOR?

Veli-Der'in eleştirilerinin odağında yer alan 2018 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği değişikliği, liselerde yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere yönelik okullar açılabilmesinin yasal zeminini oluşturmuştu. 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' (ÇEDES) projesi ise okullara manevi danışman atanması uygulamaları nedeniyle uzun süredir eğitim sendikalarının gündeminde bulunuyor.

KIZ ÇOCUKLARININ KAMUSAL ALANDAKİ YERİ

Açıklamada, okul öncesi eğitimin zorunlu olmamasına karşın 4-6 yaş Kuran kurslarının yaygınlaştığına dikkat çekildi. Karma eğitimin esnetilmesinin özellikle kız çocuklarını kamusal yaşamdan ve eşit yurttaşlık haklarından koparacağı uyarısında bulunan Koç, laik ve demokratik bir ülke için karma eğitimden taviz vermeyeceklerini bildirdi.