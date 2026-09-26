Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmeleri doğrultusunda, ilgili bakanlık tarafından Antalya'nın da aralarında bulunduğu 10 il için "sarı kodlu" yağış uyarısı yayımlandı. Beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın öğle saatlerinden itibaren güneybatı kesimlerde etkili olacağı bildirildi.

Açıklanan verilere göre yağışların; Antalya, Muğla, Aydın, Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri ile Manisa ve İzmir'in güneydoğu kesimlerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Afyonkarahisar ve Isparta dolaylarında ise yağış şiddetinin yer yer çok kuvvetli seviyelere çıkacağı tahmin ediliyor.

BEKLENEN RİSKLERE KARŞI HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Bakanlık tarafından yapılan uyarıda, vatandaşların yağış süresince karşılaşabileceği tehlikelere dikkat çekildi. Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı ve yıldırım düşmesi gibi risklere karşı tedbirli olunması istendi. Ayrıca yağış anında aniden ortaya çıkabilecek kuvvetli rüzgarın, bölgedeki ulaşım ağlarında aksamalara neden olabileceği aktarıldı.

Antalya ve çevresini kapsayan bu sarı kodlu uyarı, bölgedeki günlük yaşam ve ulaşım planlamaları açısından yakından takip ediliyor. Riskli saat dilimlerinde açık alanlarda bulunanların ve sürücülerin meteorolojik uyarılara uygun hareket etmesi önem taşıyor.