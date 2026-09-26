Eski belediye binası arkasında saat 19.30'da başlayan açılış programına, Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, ALTSO

Başkanı Eray Erdem, ALTİD

Başkanı Cem Özcan, Yeni Parti Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Araştırmacı-Yazar Emekli Öğretmen Haşim Yetkin, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

“KİTAPLA KURULAN İLİŞKİ TOPLUMSAL YAŞAMIN DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜDÜR"

​Açılış konuşmasını gerçekleştiren Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, kitabın kişisel yaşamındaki ve toplumdaki önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

​"Benim bütün hayatım kitapların ve kütüphanelerin içinde geçti. İki kez dolu dolu kütüphaneyi hediye ederek; hala yaklaşık 3 bin kütüphanede özel kitaplığı olan biriyim. Kitabın hayatımda çok büyük bir izi var. Kitaplarla kurulan ilişkiyi her zaman toplumsal yaşamın dönüştürücü bir gücü olarak gördüm. Gittiğim her yerde çocuklara, kitapla bağlarını bu anlayış üzerine kurmalarının ne kadar anlamlı olduğunu anlatırım.

​Belediye yönetimine geldiğimizden bu yana kentin tarihi ve kültürel mirasını yeniden ayağa kaldırmak amacıyla ekibimizle birlikte önemli çalışmalara imza atıyoruz. Okur-yazar buluşmalarının çocukların gelişiminde derin izler bıraktığına inanıyoruz. Bu kapsamda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle iş birliği içinde son derece başarılı projeler yürütüyoruz. Kırsal bölgelerdeki yaklaşık 2 bin çocuğumuzun fuar alanına taşınması da dâhil olmak üzere, organizasyonun her aşamasında yer alıyoruz.

​Ayrıca Sosyal Yardım Komisyonumuz aracılığıyla ihtiyaç sahibi çocuklarımıza kitap hediye çekleri sunuyor; kitapla buluşmalarının önündeki ekonomik engelleri bir sosyal politika anlayışıyla ortadan kaldırıyoruz. Organizasyonda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma Belediye Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik adına teşekkür ediyor, herkes için keyifli ve verimli bir fuar olmasını diliyorum."

​ Alanya’nın kültür ve sanat takviminde önemli bir yer edinen Kitap Fuarı, 10 gün boyunca kitap, edebiyat ve söyleşi buluşmalarına ev sahipliği yapacak. Farklı yayınevlerinin stantlarının yer aldığı fuarda edebiyattan tarihe, araştırma kitaplarından çocuk yayınlarına kadar farklı türlerde binlerce eser okurlarla buluşacak. Fuarın en önemli bölümlerinden birini yazar buluşmaları oluşturacak. 10 gün boyunca düzenlenecek söyleşi ve imza etkinliklerinde yazarlar, Alanyalı okurlarla bir araya gelecek. Kitapseverler, takip ettikleri yazarlarla sohbet etme ve kitaplarını imzalatma fırsatı bulacak. Ayrıca bu yıl fuarın “800 Yıllık Mirasın Gölgesinde” temasıyla düzenlenmesi, Alanya’nın tarihsel ve kültürel kimliğini kitap ve edebiyat dünyasıyla buluşturacak bir çerçeve oluşturduğuna dikkat çekildi.

​Fuarın ilk gününde Alanyalı araştırmacı-yazar ve emekli öğretmen Haşim Yetkin okurlarıyla bir araya geldi. Yoğun ilgi gören söyleşisinde “Geçmişten Günümüze Alanya” konusunu ele alan Yetkin, sunumunun ardından okurları için kitaplarını imzaladı.

8. Alanya Kitap Fuarı, 4 Ekim Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek. Eski Belediye Binası’nın arkasında kurulan fuar alanı, kitap ve edebiyat tutkunlarını ağırlayacak.