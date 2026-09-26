2. Alanya Keçiboynuzu Hasat Şenliği protokol üyeleri tarafından yapılan keçiboynuzu hasadı ile başladı. Ardından düzenlenen pekmez yapım atölyesinde keçiboynuzunun geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülme süreci uygulamalı olarak gösterildi. Protokol üyeleri atölyeye katılarak pekmez yapımını yakından takip etti.

Oba Alacami Mahallesi Muhtarı, şenliğin açılış konuşmasını gerçekleştirdi ve katılımcıları selamlayarak şenliğin mahalle ve Alanya için hayırlı olmasını diledi. Alanya Keçiboynuzu Üreticileri Birliği Başkanı Duran Yılmaz, keçiboynuzunun Alanya toprağında yüzyıllardır yetişen ve geçmişten bugüne aktarılan önemli bir değer olduğunu söyledi. Keçiboynuzunun insanlar, hayvanlar ve bitkiler açısından şifa kaynağı olarak değerlendirilen bir doğa ürünü olduğunu belirten Yılmaz, ürünün marka değerinin artırılması için yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Alanya keçiboynuzunun coğrafi işaretinin alındığını ve Avrupa coğrafi işareti için başvuru yapıldığını ifade eden Yılmaz, BAKA projesinde Antalya’nın temsilcisi olarak kabul edildiklerini belirtti. Bu çalışmaların akademisyenlerden üreticilere, kurumlardan Alanya’nın tanıtımı için çalışan kuruluşlara kadar birçok paydaşın ortak çabasıyla gerçekleştirildiğini vurgulayan Yılmaz, “Daha fazla üretim alanı oluşturmak, üreticilerimizin emeklerinin karşılığını alması için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni hasat sezonumuzun bütün üreticilerimize bereket ve sağlık getirmesini diliyorum. Alanya üretsin, üreticimiz kazansın, Alanya keçiboynuzu dünyaya açılsın.” dedi.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, gece gündüz demeden üretim yapan üreticilerin şenlikte bir araya geldiğini belirterek, Alanya Ziraat Odası olarak Alanya ve Gündoğmuş’ta geniş bir coğrafyada yaklaşık 150 çeşit ürün desenine hitap ettiklerini söyledi. Üreticilere katkı sunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Göktepe, ithal ürünlerin pazardaki varlığının yerli üretim açısından oluşturduğu rekabete dikkat çekti. Göktepe, üreticilerin desteklenmesi ve yerli üretimin güçlendirilmesi için birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaparak organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

ALTSO

Meclis Başkanı Mehmet Kural ise keçiboynuzunun özellikle eski Alanyalıların hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Geçmişte evlerin kilerlerinde mutlaka keçiboynuzu bulunduğunu ve misafirlere ikram edildiğini anlatan Kural, “Buradayız, onların yanındayız, el eleyiz. Yeter ki Alanya için bir şeyler üretilsin.” ifadelerini kullandı.

KEÇİBOYNUZU KURAKLIĞA DAYANIKLI YAPISIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü İhsan İnal da Alanya’da yaklaşık 250 bin dekar alanda tarımsal üretim gerçekleştirildiğini belirtti. Muz ve avokadonun öne çıkan ürünler arasında yer aldığını ifade eden İnal, keçiboynuzunun da Alanya ve ülke tarımı açısından değerli ürünlerden biri olduğunu söyledi. Keçiboynuzunun 500’ün üzerinde üretici tarafından yaklaşık 3 bin dekar alanda üretildiğini belirten İnal, ürünün uzun yıllar sonra hasat vermesi nedeniyle “sabır bitkisi” olarak da nitelendirildiğini ifade etti. Kuraklığa dayanıklı yapısına dikkat çeken İnal, Bakanlık olarak keçiboynuzu üreticilerini desteklemeye devam ettiklerini kaydetti.

“ALANYA’NIN DEĞERLERİNİN ARKASINDA DURUYORUZ”

Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, Alanya Belediyesi olarak kentin sahip olduğu kültürel ve tarımsal değerlerin arkasında olduklarını söyledi. Koçak, “Biz Alanya Belediyesi olarak bu şehrin değerlerinin arkasında duruyoruz. Zeybeğinin, masalının, Yörük oyunlarının, mutfağının arkasındayız ve tabii ki Alanya kültürünün önemli bir parçası olan tarımsal ürünlerinin de arkasındayız.” dedi. Keçiboynuzunun Alanya kültürünün önemli bir parçası olduğunu ifade eden Koçak, dünyada kuraklık tehlikesinin giderek arttığına ve yeraltı sularının azaldığına dikkat çekerek, su ihtiyacı düşük ve kuraklığa dayanıklı ürünlerin önem kazandığını belirtti. Keçiboynuzunun yanı sıra ceviz, badem ve zeytin gibi ürünlerin de bu açıdan değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Keçiboynuzunun gıda alanındaki kullanımına da değinen Koçak, farklı beslenme ihtiyaçları bulunan vatandaşlar açısından alternatif bir ürün olduğunu belirtti. Alanya Belediyesi olarak üreticilerin yanında olduklarını ifade eden Koçak, organizasyona katkı sunan belediye müdürlüklerine, kurumlara ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Koçak ayrıca, Alanya’nın doğal güzelliklerinden Oba Alacami ile Alanya’nın önemli tarımsal değerlerinden keçiboynuzunun aynı etkinlikte buluşmasının anlamlı olduğunu söyledi.

STANTLARDA KEÇİBOYNUZLU ÜRÜNLER TANITILDI

Şenlik alanında kurulan stantlarda üreticiler ve işletmeler tarafından hazırlanan ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Katılımcılar, üreticilerin yeni ürünlerini yakından inceleme, tatma ve ürünler hakkında bilgi alma fırsatı buldu. Keçiboynuzundan hazırlanan çok sayıda yiyecek ve içecek de ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Yöresel ürünlerin yanı sıra keçiboynuzunun farklı kullanım alanlarını gösteren ürünler, şenliğin dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.

“EN AĞIR KEÇİBOYNUZU” YARIŞMASINDA DERECEYE GİRENLER BELLİ OLDU

Şenliğin renkli etkinliklerinden biri de “En Ağır Keçiboynuzu” yarışması oldu. Üreticilerin katılım gösterdiği yarışmada birinciliği 59 gramlık keçiboynuzuyla Hüseyin Yurttaş, ikinciliği 54 gramlık keçiboynuzuyla Emrah Ünal, üçüncülüğü ise 52 gramlık keçiboynuzuyla Hayri Yıldırım elde etti. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi. Program kapsamında ayrıca şenliğe destek veren kafe, restoran, otel ve üreticilere katkılarından dolayı plaket verildi.

Gün boyunca çeşitli gösterilerin de gerçekleştirildiği şenlik, sanatçı Cüneyt Güzel’in müzik dinletisiyle devam etti. Katılımcılar müzik eşliğinde eğlenceli anlar yaşarken, 2. Alanya Keçiboynuzu Hasat Şenliği renkli görüntülerle sona erdi.