Manisa’da yaşanan olay, mahalle sakinlerini ve sevenlerini üzdü. Şehzadeler ilçesinde yalnız yaşayan modacı Bayram Taner Güzel, evinden yayılan ağır kokular üzerine yapılan ihbar sonrasında ölü bulundu. İlk incelemelerde, uzun süre önce yaşamını yitirdiği değerlendirilen Güzel’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olay, Şehzadeler ilçesine bağlı 2’nci Anafartalar Mahallesi 1507 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartman sakinleri, günlerdir daireden gelen yoğun ve rahatsız edici kokular nedeniyle endişelenerek durumu yetkililere bildirdi.

KOMŞULAR KOKUDAN ŞÜPHELENDİ

Edinilen bilgilere göre apartman sakinleri, daireden gelen kokuların giderek artması üzerine Şehzadeler Belediyesi’ne ihbarda bulundu. İlk etapta evin çöp ev olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, belediye ekipleri durumu emniyet ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, dairede yaşayan kişinin durumunu kontrol etmek için çalışma başlattı.

İTFAİYE KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

Savcılıktan alınan izin doğrultusunda harekete geçen itfaiye ekipleri, dairenin kapısını kırarak içeriye girdi. İçeride çöp yığınlarıyla karşılaşmayı bekleyen ekipler, ev sahibinin hareketsiz halde bulunan bedeniyle karşılaştı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, evde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde yaşamını yitiren kişinin modacı Bayram Taner Güzel olduğu tespit edildi.

YAKLAŞIK 10 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ OLABİLİR

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk değerlendirmede, cesette ileri derecede bozulma bulunduğu ve bu nedenle ölümün günler önce gerçekleşmiş olabileceği ifade edildi. İlk bulgulara göre Bayram Taner Güzel’in yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

Yetkililer, ölümün kesin zamanı ve nedeninin yapılacak adli inceleme sonrasında netleşeceğini belirtti.

CENAZE ADLİ TIP’A GÖTÜRÜLDÜ

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmaların ardından Bayram Taner Güzel’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsi sonucunda Güzel’in ölümüne ilişkin detayların ortaya çıkması bekleniyor. İlk incelemelerde olay yerinde şüpheli bir duruma rastlanıp rastlanmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Güzel’in son günlerde kimlerle görüştüğü, sağlık durumu ve ölümüne ilişkin tüm ihtimallerin değerlendirildiği öğrenildi.

Mahalle sakinleri ise uzun yıllardır bölgede yaşayan Bayram Taner Güzel’in ölüm haberini üzüntüyle karşıladı.