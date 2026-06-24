Edinilen bilgilere göre, bazı kişilerin sosyal medya üzerinden gerçekleştirdikleri canlı yayın sırasında terör örgütü propagandası yaptıkları yönündeki ihbarlar üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Gelen ihbarları değerlendiren ekipler, olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.

YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE TESPİT EDİLDİLER

Jandarma ekipleri tarafından canlı yayın görüntüleri detaylı şekilde incelenirken, videolar yüz tanıma sistemleri üzerinden analiz edildi. Yapılan teknik çalışmalar sonucunda yayında yer alan kişilerin H.D. ve Y.C.G. olduğu belirlendi.

Kimlik tespitinin ardından şüphelilerin ilçedeki Ulualan mevkisinde bulunan bir otele ait lojmanda kaldıkları tespit edildi. Bunun üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

LOJMANA OPERASYON DÜZENLENDİ

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, H.D. ve Y.C.G.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma genişletildi.

Yetkililer, sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden işlenebilecek suçlara yönelik denetim ve takip çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

BİRDEN FAZLA SUÇTAN SORUŞTURMA

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda şüpheliler hakkında; "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama", "Terör örgütü propagandası yapmak", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kişilerin hatırasına hakaret" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi beklenirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

DİJİTAL ORTAMDAKİ PAYLAŞIMLAR TAKİP EDİLİYOR

Güvenlik kaynakları, özellikle sosyal medya platformlarında kamu düzenini bozabilecek, suç unsuru taşıyabilecek ve terör örgütlerinin propagandasına hizmet edebilecek içeriklere karşı teknik takip ve denetimlerin sürdüğünü belirterek, vatandaşların bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde ilgili birimlere ihbarda bulunmalarının önem taşıdığına dikkat çekti.