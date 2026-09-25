KOCAELİ’de faaliyet gösteren ve Kılıçbey Turizm Seyahat Acentesi adıyla da hizmet veren Kuşçu Seyahat için yürütülen konkordato sürecinde karar çıktı. Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin iflasına karar verdi.

Böylece mali darboğazdan çıkmak amacıyla konkordato sürecine giren şirketin yaklaşık bir yıldır devam eden hukuki süreci iflasla sonuçlandı.

2011 YILINDAN BU YANA FAALİYET GÖSTERİYORDU

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Kuşçu Seyahat, 2011 yılında kuruldu. Firma; personel taşımacılığı, VIP ve shuttle hizmetleri, yurt içi ve yurt dışı turlar, uçak bileti, transfer ve öğrenci servisi gibi birçok alanda faaliyet gösteriyordu.

Şirket ayrıca Enerjisa, Brisa, Sepaş Enerji, Ramada, Kordsa, Arsan Kauçuk ve Yıldız Entegre gibi çeşitli kurumsal firmalarla çalıştığını internet sitesinde belirtiyordu.

ÖNCE GEÇİCİ, ARDINDAN KESİN MÜHLET VERİLDİ

Kuşçu Seyahat hakkındaki konkordato süreci Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2025/511 esas sayılı dosyası kapsamında yürütüldü.

Şirket hakkında 11 Eylül 2025 tarihinde 3 aylık geçici mühlet kararı verildi. Sürecin devamında 28 Ocak 2026 tarihinde ise bir yıllık kesin mühlet uygulanmasına karar verildi.

SÜREÇ İFLASLA SONUÇLANDI

Konkordato kapsamında yürütülen sürecin ardından mahkeme bu kez şirketin iflasına hükmetti. Kararla birlikte şirket açısından iflas süreci başlarken, alacaklılar ve çalışanların alacaklarına ilişkin işlemler de ilgili mevzuat kapsamında yürütülecek.