MERSİN’in Tarsus ilçesinde bir ilkokulda yaşanan olay paniğe neden oldu. Pakize Bayraktar İlkokulu’nda eğitim gören 1’inci sınıf öğrencisi A.E.’nin (7) çantasında tabanca bulundu.

Olay, Akşemsettin Mahallesi’ndeki okulun bahçesinde İstiklal Marşı töreni sırasında meydana geldi. Bir öğretmen, öğrencinin çantasında tabanca olduğunu fark ederek durumu okul yönetimine bildirdi.

POLİS EKİPLERİ OKULA GELDİ

Okul yönetiminin ihbarı üzerine polis ekipleri okula sevk edildi. Ekipler çantada bulunan tabancayı incelemeye alırken, silahın sahibi olduğu belirtilen öğrencinin babası R.E. gözaltına alındı.

A.E. ise işlemler kapsamında Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

BABASI: ÇANTAYA KOYDUM, UNUTTUM

Müteahhitlik yaptığı belirtilen R.E.’nin emniyetteki ifadesinde, tabancanın kendisine ait ruhsatlı silah olduğunu söylediği öğrenildi.

R.E., silahı oğlunun çantasına kendisinin koyduğunu ancak daha sonra burada olduğunu unuttuğunu ifade etti.

KAYMAKAM VE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ OKULA GELDİ

Olayın ardından Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu da okula gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.