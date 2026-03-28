İŞKUR verilerine göre en hızlı işe girilen meslekler belli oldu. Özellikle turizm ve hizmet sektöründeki hareketlilik dikkat çekiyor.

Türkiye’de iş arayan milyonlarca kişi için kritik veriler paylaşıldı. İŞKUR tarafından açıklanan 2025 verileri, iş gücü piyasasında hangi alanların daha hızlı istihdam sağladığını net şekilde ortaya koydu. Özellikle hizmet, turizm ve perakende sektörlerinde iş bulma sürecinin diğer alanlara göre daha kısa sürdüğü görülüyor.

Bir yandan da dikkat çeken bir detay var… İş var ama herkesin istediği iş değil. Bu da tabloyu biraz daha gerçekçi hale getiriyor.

EN KOLAY İŞ BULUNAN MESLEKLER

İŞKUR verilerine göre Türkiye’de en fazla işe yerleştirmenin yapıldığı meslekler şöyle sıralandı:

• Silahsız özel güvenlik görevlisi: 76.689 kişi

• Turizm ve otelcilik elemanı: 75.473 kişi

• Reyon görevlisi: 52.439 kişi

• Güvenlik görevlisi: 40.521 kişi

• Garson: 37.851 kişi

• Market elemanı: 36.610 kişi

• Konfeksiyon işçisi: 32.930 kişi

• İmalat işçisi: 32.245 kişi

• Satış elemanı: 26.390 kişi

• Çağrı merkezi müşteri temsilcisi: 23.984 kişi

Bu mesleklerin ortak noktası ise dikkat çekici: yoğun iş gücü ihtiyacı ve hızlı sirkülasyon. Yani çalışan bulunuyor ama aynı hızla işten ayrılanlar da oluyor.

ALANYA VE ANTALYA DETAYI DİKKAT ÇEKİYOR

Özellikle Alanya ve Antalya gibi turizm bölgelerinde bu tablo daha da belirgin hale geliyor. Oteller, restoranlar ve hizmet sektörü işletmeleri sezon öncesinde bile personel bulmakta zorlanıyor.

Yani kağıt üzerinde “en kolay iş bulunan meslekler” listesi aslında sahada şöyle karşılık buluyor: Çalışacak insan var, ama sürdürülebilir çalışan bulmak zor.

Bir işletmeci şöyle anlatıyor durumu: “İşe alıyoruz ama 2 hafta sonra bırakıp giden çok oluyor.”

SON 5 YILDA 6,8 MİLYON KİŞİ İŞE GİRDİ

2021-2025 döneminde İŞKUR aracılığıyla toplam 6 milyon 857 bin 457 kişi işe yerleştirildi. Bu kişilerin büyük bölümü özel sektörde çalışmaya başladı.

• Erkek: 4.278.634 kişi

• Kadın: 2.578.823 kişi

Kadın istihdamındaki artış dikkat çekse de, bazı sektörlerde hala erkek yoğunluğu devam ediyor.

LİSE MEZUNLARI ÖNE ÇIKIYOR

İş bulma oranlarına bakıldığında en büyük grubu lise mezunları oluşturuyor. Bu durum, özellikle ara eleman ihtiyacının halen yüksek olduğunu gösteriyor.

• Lise mezunu: 654.494 kişi

• İlköğretim: 495.445 kişi

• Önlisans: 156.754 kişi

• Lisans: 135.899 kişi

Yani üniversite mezunu olmak her zaman daha hızlı iş bulmak anlamına gelmiyor. Burası biraz düşündürücü…

İŞ BULMA SÜRESİ UZUYOR

Verilere göre iş arayanların büyük bölümü 3 ila 12 ay arasında iş bulabiliyor. Bu da piyasada rekabetin ciddi seviyede olduğunu gösteriyor.

• 30 gün ve altı: 229.105 kişi

• 1-3 ay: 568.800 kişi

• 3-12 ay: 1.299.236 kişi

• 1 yıl ve üzeri: 234.205 kişi

Bir başka dikkat çeken veri ise yaş grubu… En yoğun iş arayan kesim 20-39 yaş aralığı. Yani aslında en üretken dönem.

Garip bir durum var… İnsanlar çalışmak istiyor ama doğru işi bulmak hâlâ zor.

EN ÇOK TALEP EDİLEN MESLEKLER

İş arayanların en çok yöneldiği alanlar da şu şekilde:

• Satış danışmanı

• Büro memuru

• Servis elemanı

• Konfeksiyon işçisi

• Turizm çalışanı

• Güvenlik görevlisi

• Ön muhasebeci

• Kasiyer

• Sekreter

• Reyon görevlisi

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDE SON DURUM

2025 yılında 1 milyon 840 bin 724 kişi işsizlik maaşı için başvuru yaptı. Yıl sonunda ise 411 bin 271 kişi ödenek almaya devam etti.

Bir kısmı iş bulduğu için sistemden çıktı, bir kısmının ise süresi doldu.

Aslında tablo çok net… İş var, çalışan da var. Ama denge hâlâ tam oturmuş değil.