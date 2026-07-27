Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren yeni bir askerlik düzenlemesi için hazırlıklar başladı. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından TBMM

Dışişleri Alt Komisyonu'nda yapılan sunuma göre, yaşadıkları ülkede zorunlu askerlik hizmetini yerine getirenlerin Türkiye'de de askerliğini yapmış sayılması planlanıyor. Yeni adımın, çifte vatandaşlığa geçişte yaşanan tereddütleri ve asker kaçağı durumuna düşme mağduriyetlerini gidermesi hedefleniyor.

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Esin Çakıl'ın komisyonda aktardığı verilere göre, Almanya'da 2024 yılında yürürlüğe giren çifte vatandaşlık yasasına yönelik başvurular beklentilerin altında kaldı. Almanya'da 568 bin 524 mavi kart sahibi Türk vatandaşı bulunmasına rağmen, yasanın yürürlüğe girdiği 27 Haziran 2024'ten 30 Haziran 2026'ya kadar olan dönemi kapsayan istatistiklerde yalnızca 38 bin 169 başvuru yapıldığı ve 38 bin 127 kişinin işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

ALMAN MAKAMLARINA GÜVENSİZLİK ETKİLİ OLDU

Başvuruların yarıdan fazlasının 42-64 yaş grubundan ve ağırlıklı olarak kadınlardan geldiğini belirten Çakıl, düşük ilginin temel nedenini Alman makamlarına duyulan güvensizlik olarak açıkladı. Vatandaşların olası bir yasa değişikliğinde yeniden Alman vatandaşlığından çıkarılma endişesi taşıdığı ve aşırı sağın yükselişinin bu kaygıları artırdığı ifade edildi. Ayrıca, Türkiye'deki zorunlu askerlik uygulamasının da vatandaşlığa dönüşte önemli bir engel teşkil ettiği vurgulandı.

170 BİN KİŞİYİ İLGİLENDİREN YENİ DÜZENLEME

Bu tereddütleri ortadan kaldırmak amacıyla hazırlanan askerlik düzenlemesinin detaylarını Konsolosluk Mevzuat ve Takip Dairesi Başkanı Mevlüt Eröz duyurdu. Yapılacak yasal değişiklikle mevcut tarih sınırlamalarının kaldırılacağı ve Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek ülkelerde askerliğini yapanların Türkiye'de de yükümlülüğünü tamamlamış sayılacağı aktarıldı. Eröz'ün açıklamasına göre, bu yeni düzenlemeden yaklaşık 170 bin kişinin yararlanması bekleniyor.

ASKER KAÇAĞI DURUMU TARİH OLUYOR

Mevcut uygulamada, yaşadıkları ülkede zorunlu askerliğini tamamlayan Türk vatandaşları, Türkiye'deki yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde yasal olarak asker kaçağı konumuna düşüyordu. Yeni düzenleme, bu mağduriyeti tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Halihazırda yurt dışında yaşayan vatandaşlar, askerlik görevlerini bulundukları ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları aracılığıyla dövizle askerlik yaparak da yerine getirebiliyor. Öte yandan Fransa, Birleşik Krallık, Belçika, Hollanda ve Almanya gibi birçok Avrupa ülkesinde 2023 yılı itibarıyla zorunlu askerlik uygulaması bulunmuyor.