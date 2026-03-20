ABD kamuoyunu yıllardır meşgul eden Jeffrey Epstein davası, yeni mağdur ifadeleri ve ortaya atılan iddialarla yeniden gündemin merkezine yerleşti. Orta Doğu’daki gelişmeler ve İran odaklı tartışmalar sürerken, Amerikan medyası Epstein dosyasını yakından takip etmeye devam ediyor.

Son dönemde bazı çevreler, Donald Trump yönetiminin İran’a yönelik askeri hamlelerinin zamanlamasını sorgularken, bu gelişmelerin kamuoyunun dikkatini Epstein dosyasından uzaklaştırdığı yönünde tartışmalar da gündeme geldi.

SİYASİ TARTIŞMALAR ALEVLENİYOR

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie, yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Massie, “Dünyanın diğer ucunda bir ülkeyi bombalamak, Epstein belgelerini ortadan kaldırmayacak” diyerek dosyanın üzerinin örtülemeyeceğini savundu.

Öte yandan ünlü komedyen Conan O’Brien, Oscar töreninde yaptığı espriyle davayı yeniden hatırlatarak konunun popüler kültürde de yer bulmaya devam ettiğini gösterdi.

MAĞDUR İFADELERİ YENİ BAĞLANTILAR ORTAYA KOYUYOR

Dava kapsamında konuşan mağdurların ifadeleri, Epstein’in kurduğu sistemin kapsamını daha net ortaya koyuyor. Kimliği açıklanmayan bir mağdur, kendisinin Mohamed Al Fayed’e gönderildiğini iddia etti.

Bu iddia, farklı isimler arasında ilk kez doğrudan bir bağlantı kurulması açısından dikkat çekti. Daha önce Dodi Al Fayed’in babası olarak bilinen Mohamed Al Fayed hakkında da ölümünün ardından yüzlerce taciz iddiası gündeme gelmişti.

Mağdur, Fransa’nın Saint-Tropez kentinde bir yatta istismara uğradığını öne sürerken, Epstein’in güçlü bağlantıları sayesinde kendisini kontrol altında tuttuğunu iddia etti.

“SİSTEMATİK BİR YAPI” İDDİASI

Bir diğer mağdur Svetlana Pozhidaeva, Epstein tarafından “asistan” olarak çalıştırıldığını ancak bu süreçte istismara uğradığını söyledi. Pozhidaeva, finansal destek, vize ve konaklama imkanları üzerinden kendisine bağımlılık oluşturulduğunu ifade etti.

İddialara göre Epstein’in kurduğu yapı, mağdurların yeni mağdurlar bulmaya zorlandığı bir “zincir sistem” gibi işliyordu. Bu durumun 2019’daki iddianamede de yer aldığı biliniyor.

ULUSLARARASI BAĞLANTILAR DİKKAT ÇEKİYOR

Pozhidaeva’nın ifadelerinde, Epstein’in uluslararası bağlantılarına da dikkat çekildi. Eski Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Sergei Belyakov ile yazışmalar ve göçmenlik süreçlerine dair iddialar dosyanın kapsamını genişletiyor.

Mağdur, Epstein’in kendisini yakından takip ettiğini, finansal kayıtlar üzerinden baskı kurduğunu ve bu durumun sistemden ayrılmayı zorlaştırdığını anlattı.

KAMUOYU GÜNDEMİNDEN DÜŞMÜYOR

ABD’de Epstein dosyası, savaş ve dış politika başlıklarına rağmen gündemdeki yerini koruyor. Mağdurların açıklamaları ve siyasi tartışmalar, davanın önümüzdeki süreçte de konuşulmaya devam edeceğini gösteriyor.