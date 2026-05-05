Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yaklaşan seçimli olağanüstü genel kurulu öncesinde, Mehmet Ali Aydınlar başkan adayı olmayacağını bildirdi. Aydınlar tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, kulüp içindeki tartışmaların Fenerbahçe'nin geleceğine zarar vermemesi amacıyla bu karar alındı.

Aydınlar, isminin başkan adaylığı ile anılmaya başlandığı ilk andan itibaren ortaya çıkan tartışma ortamının, savunduğu ilke ve değerlerle uyuşmadığını aktardı. Fenerbahçeliliğinin son günlerde farklı şekillerde tartışılmasını üzüntüyle karşıladığını vurgulayan Aydınlar, kulübe olan bağlılığının herhangi bir makam veya unvana dayanmadığını ifade etti.

BİRLİK DUYGUSUNA VURGU

Kişisel hedeflerin camiayı ayrıştıran gündemlerin gerisinde kalması gerektiğine işaret eden Aydınlar, mevcut ortamda ortak bir gelecek inşa etmenin zorlaştığını belirtti. Bugüne kadar kulüp için üstlendiği sorumlulukların vicdanıyla örtüştüğünü dile getiren Aydınlar, kongre üyelerine ve camiaya verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Açıklamasında, şahsı üzerinden yürütülen tartışmaların kulübün birlik duygusuna katkı sağlamaktan uzaklaştığına da dikkat çekildi.

ALANYA'DAKİ TARAFTARLARIN GÖZÜ KONGREDE

Fenerbahçe'nin yaşayacağı seçimli olağanüstü genel kurul süreci, Alanya'daki sarı-lacivertli taraftarlar ve bölgedeki kongre üyeleri tarafından da yakından takip ediliyor. İlçedeki spor kamuoyunun gündeminde geniş yer bulan kongre maratonunda, Aydınlar'ın adaylık sürecinden çekilme kararının olası yansımaları değerlendiriliyor.

Aydınlar, dünüyle gurur duyan ve yarınlarına inanan bir Fenerbahçeli olarak, kulübünün yanında olmaya devam edeceğinin altını çizdi. Aydınlar'ın ifadeleriyle, sürecin kişilere değil kulübün kalıcı değerlerine odaklanması bekleniyor.