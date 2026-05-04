Alanya'da eğitim gören Hüseyin Girenes Fen Lisesi öğrencisi Hüseyin Şahin, evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Genç öğrencinin kalp krizi geçirdiği ve sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Yaşanan bu ani kayıp, ilçedeki eğitim camiasında geniş yankı buldu. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, olayın ardından kurum adına resmi bir taziye mesajı yayımladı. Yılmaz açıklamasında, eğitim camiası adına merhum öğrenciye Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına sabır ile başsağlığı dilediklerini aktardı.

ALANYA EĞİTİM CAMİASINDAKİ YANSIMALARI NELER?

Başarılı öğrencileri bünyesinde barındıran fen lisesindeki bu kayıp, kentteki öğrenci ve öğretmenleri yakından etkiledi. Genç yaşta yaşanan ani kalp krizleri, yerel kamuoyunda erken yaşta sağlık kontrollerinin önemini bir kez daha gündeme taşıyor. Şahin'in vefatı, okul arkadaşları ve öğretmenleri tarafından teessürle karşılandı.