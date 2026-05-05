Alanya’da trafik kazası bu kez Konaklı Mahallesi’nde yaşandı. Y.A. idaresindeki motosiklet ile N.B. kontrolündeki otomobil çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YOLA SAVRULDU

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Y.A. yola savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Y.A., daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza sonrası bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden normale döndü.

