Dünya genelinde nadir görülen ancak bulaştığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen Hantavirüs, son günlerde yeniden gündeme geldi. Özellikle bir kruvaziyer gemisinde ortaya çıktığı öne sürülen vakalar sonrası virüsle ilgili araştırmalar hız kazandı. Uzmanlar, hastalığın ilk belirtilerinin grip ile karışabildiğine dikkat çekerek erken farkındalığın hayati olduğunu vurguluyor.

KRUVAZİYER GEMİSİ SONRASI DİKKATLER YENİDEN BU VİRÜSTE

Atlantik Okyanusu’nda sefer yapan MV Hondius adlı kruvaziyer gemisinde görüldüğü iddia edilen vakalar, Hantavirüsün yeniden küresel sağlık gündemine taşınmasına neden oldu. Olay sonrası bazı yolcularda hastalık belirtilerinin ortaya çıkması dikkat çekti. Yetkili kurumlardan net bir doğrulama gelmemiş olsa da gelişmeler yakından izleniyor.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, genellikle fare ve sıçan gibi kemirgenlerden insanlara bulaşan bir virüs türü olarak biliniyor. İnsanlar arasında yayılımı oldukça sınırlı. Ancak bulaştığında ağır klinik tablolar ortaya çıkabiliyor.

Virüs iki farklı ciddi hastalığa yol açabiliyor:

HPS (Hantavirüs Pulmoner Sendromu): Akciğerleri etkiler, solunum yetmezliğine yol açabilir

Böbrek yetmezliği ile seyreder

NASIL BULAŞIYOR?

Uzmanlara göre Hantavirüsün en yaygın bulaş yolu kemirgen kaynaklı temas. Virüs genellikle şu yollarla insana geçiyor:

Kemirgen idrarı ve dışkısının kuruyarak havaya karışması

Bu partiküllerin solunum yoluyla alınması

Kirli yüzeylere temas sonrası elin ağız, burun veya göze götürülmesi

Nadiren kemirgen ısırıkları

BELİRTİLER GRİPLE KARIŞABİLİYOR

Hastalığın ilk aşamasında belirtiler çoğu zaman grip ile benzerlik gösteriyor. Bu da tanıyı zorlaştırabiliyor. En sık görülen erken belirtiler şunlar:

Yüksek ateş

Kas ağrıları

Halsizlik

Baş ağrısı

Bulantı ve kusma

Hastalık ilerlediğinde tablo ağırlaşıyor:

Nefes darlığı

Öksürük

Göğüste sıkışma hissi

Böbrek fonksiyon bozuklukları

ÖLÜM ORANI TÜRE GÖRE DEĞİŞİYOR

Hantavirüs bazı türlerinde ciddi ölüm riski taşıyor. Özellikle akciğerleri etkileyen türlerde ölüm oranı %30-40 seviyelerine kadar çıkabiliyor. Böbrek etkili türlerde ise bu oran %1 ile %15 arasında değişiyor. Bu nedenle erken müdahale kritik önem taşıyor.

KESİN TEDAVİ YOK, DESTEK TEDAVİSİ UYGULANIYOR

Hantavirüse karşı geliştirilmiş spesifik bir ilaç veya aşı bulunmuyor. Tedavi süreci tamamen hastanın durumuna göre planlanıyor:

Yoğun bakım desteği

Oksijen ve solunum desteği

Sıvı dengesi takibi

Gerekli durumlarda diyaliz

RİSK GRUPLARI KİMLER?

Uzmanlara göre bazı meslek grupları ve yaşam koşulları Hantavirüs açısından daha yüksek risk taşıyor:

Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar

Depo, ahır ve bodrum gibi kapalı alanlarda çalışanlar

Kamp yapanlar ve doğada vakit geçirenler

Kemirgen yoğun bölgelerde yaşayanlar