Akaryakıt fiyatlarında artış sürüyor. 20 Mart itibarıyla motorine 5 lira 37 kuruş zam yapılırken, yeni fiyatlar özellikle sürücüler ve taşımacılık sektörü için maliyet baskısını artırdı.

Son zamla birlikte Türkiye genelinde mazot fiyatı 72 TL seviyesine kadar yükseldi. Bayram dönemine denk gelen bu artış, şehirler arası yolculuk planı yapan vatandaşları da yakından ilgilendiriyor.

BRENT PETROLDE DALGALANMA SÜRÜYOR

Yılbaşından bu yana Brent petrol fiyatı yüzde 100’e yakın artış gösterdi. Dün 120 dolar seviyesine kadar çıkan petrol, bugün itibarıyla 107 dolar bandında işlem görüyor.

Uzmanlar, küresel piyasalardaki bu dalgalanmanın akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıdığını belirtiyor.

YENİ ZAM BEKLENİYOR MU?

Mevcut verilere göre yarın için yeni bir zam beklentisi bulunmuyor. Ancak petrol fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle önümüzdeki günlerde fiyatların yeniden değişebileceği ifade ediliyor.

ALANYA’DA ULAŞIM MALİYETİ ARTIYOR

Alanya ve Antalya genelinde akaryakıt fiyatlarındaki artış, özellikle turizm taşımacılığı, servisler ve lojistik sektörünü doğrudan etkiliyor.

Bayram yoğunluğunun yaşandığı bu günlerde artan mazot fiyatları, hem şehir içi ulaşım ücretlerine hem de turizm maliyetlerine yansıyabilir.