Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Moskova’daki açıklamasında nükleer savaş riskine dikkat çekti: “Hazırlıklı olunmalı”

NÜKLEER SAVAŞ UYARISI GÜNDEMDE

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Moskova’da katıldığı konferansta yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Medvedev, “nükleer savaş ihtimali göz ardı edilmemeli” diyerek, bu senaryoya karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı. Medvedev konuşmasında, “Nükleer kıyametin yaşanması mümkün. Bunu anlamayanlar ya hayalperest ya da aptal” ifadelerini kullandı.

AVRUPA’YA SERT ELEŞTİRİ

Rus yetkili, Avrupa Birliği ve Avrupa liderlerine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Medvedev, Avrupa’nın izlediği politikaların gerilimi artırdığını savunarak, “Bu söylemler devam ederse savaş kaçınılmaz hale gelebilir” dedi. Açıklamasında Avrupa’daki siyasi yaklaşımı eleştiren Medvedev, mevcut politikaların uzun vadede daha büyük krizlere yol açabileceğini dile getirdi.

DÜNYA SAVAŞI BENZETMESİ

Medvedev, günümüzde yaşanan gelişmeleri geçmişteki büyük savaşların öncesine benzetti. Özellikle 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı öncesi dönemlere dikkat çeken Rus yetkili, bölgesel çatışmaların küresel savaşlara dönüşme riskine işaret etti.

ABD İLE İLİŞKİLER: “PRAGMATİK ZEMİN”

Rusya-ABD ilişkilerine de değinen Medvedev, Washington yönetiminin Avrupa’ya kıyasla daha pragmatik davrandığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerin bu çerçevede değerlendirilebileceğini ifade etti. Buna rağmen Medvedev, ABD’nin Rusya için “başlıca jeopolitik rakip” olmaya devam ettiğini vurguladı.

ORTA DOĞU İÇİN YENİ UYARI

Medvedev, Orta Doğu’da da gerilimin süreceğini belirterek, bölgede yeni çatışmaların yaşanabileceğini söyledi. “Kaos, bazı aktörler için kazanç anlamına geliyor” diyen Medvedev, uluslararası sistemdeki çıkar çatışmalarına dikkat çekti.

GERİLİM NEDEN ÖNEMLİ?

Uzmanlara göre (resmi açıklamalara dayalı değerlendirme), büyük güçler arasındaki söylem sertliği arttıkça küresel risk algısı da yükseliyor. Bu durum enerji fiyatlarından güvenlik politikalarına kadar birçok alanı doğrudan etkiliyor.