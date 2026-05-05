Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Atlas Okyanusu’nun güneyinde seyreden bir yolcu gemisinde hantavirüs vakaları tespit edildiğini duyurdu. Arjantin’den hareket ederek Afrika’nın batısındaki Cabo Verde’ye doğru ilerleyen gemide toplam 7 vaka belirlendiği, bunlardan 3’ünün ölümle sonuçlandığı bildirildi.

VAKALARIN DETAYLARI PAYLAŞILDI

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada 4 Mayıs itibarıyla elde edilen verilere göre vakalardan 2’sinin doğrulanmış, 5’inin ise şüpheli olduğunu aktardı. Vakaların, geminin 1 Nisan’daki sefer başlangıcından bu yana tespit edildiği belirtildi.

KÜRESEL RİSK DÜŞÜK DEĞERLENDİRİLİYOR

DSÖ, hantavirüsün mevcut durumda küresel nüfus için düşük risk taşıdığını vurguladı. Ancak vakaların görüldüğü gemide gerekli tüm sağlık önlemlerinin alındığı ve sürecin yakından takip edildiği ifade edildi.

ULUSLARARASI MÜDAHALE BAŞLATILDI

Ghebreyesus, DSÖ’nün ilgili ülkeler ve gemi işletmecisiyle koordineli şekilde çalıştığını belirterek, yürütülen çalışmaların vaka izolasyonu, tıbbi bakım, tahliye süreçleri ve laboratuvar incelemelerini kapsadığını açıkladı. Gemide bulunan yolcu ve mürettebatın sağlık durumunun yakından izlendiği bildirildi.