Brezilya'nın Minas Gerais eyaletine bağlı Belo Horizonte kentinde sivil havacılık kazası meydana geldi. Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, yerleşim bölgesinde alçalan küçük bir uçak doğrudan bir apartmana çarptı.

Çarpmanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada uçağı kullanan pilot ve beraberindeki 3 yolcu ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, uçağın neden irtifa kaybederek yerleşim alanına düştüğüne dair henüz resmi bir tespitte bulunmadı. Bölgedeki kurtarma çalışmaları ve enkaz kaldırma işlemleri sürerken, kazanın teknik bir arızadan mı yoksa pilotaj hatasından mı kaynaklandığı yapılacak kaza kırım incelemelerinin ardından netleşecek.

KÜRESEL UÇUŞ GÜVENLİĞİ VE KAMUOYU İLGİSİ

Dünya genelinde şehir içi sivil havacılık kazaları, turizm merkezlerinde de yakından takip ediliyor. Özellikle Alanya gibi hava trafiğinin ve yamaç paraşütü benzeri turistik hafif uçuşların yoğun olduğu bölgelerde, yerleşim alanları üzerindeki uçuş güvenliği standartları her zaman kamuoyu ilgisi çekmeye devam ediyor. Uluslararası havacılık otoritelerinin bu tür kazalardan çıkaracağı sonuçlar, benzer coğrafyalardaki uçuş rotalarının planlanması açısından önem taşıyor.