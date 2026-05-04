Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınmasıyla başlayan kriz, füze saldırılarıyla tırmanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığının aktardığına göre, İran tarafından ülke topraklarına yönelik fırlatılan 4 seyir füzesinden 3'ü hava savunma sistemlerince kara suları üzerinde başarıyla imha edildi, kalan bir füze ise denize düştü.

BAE Ulusal Acil Durum, Kriz ve Afet Yönetim Kurumu, hava savunma sistemlerinin aktif olarak devrede olduğunu bildirdi. Ülke genelinde duyulan patlama seslerinin başarılı engellemelerden kaynaklandığı belirtilirken, vatandaşlara güvenli alanlarda kalmaları ve resmi uyarıları takip etmeleri çağrısı yapıldı.

TİCARİ GEMİLERE İHA SALDIRISI

Füze krizinin öncesinde BAE'nin Fujairah kentine yönelik dron saldırısı gerçekleştirildi ve bir petrol tesisinde yangın çıktı. BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, ADNOC şirketine ait bir tankerin de geçiş sırasında iki İran insansız hava aracıyla (İHA) vurulduğu duyuruldu. Bakanlık, bu eylemin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2817 sayılı kararının açık bir ihlali olduğunu ve İran Devrim Muhafızları'nın bölgede korsanlık faaliyeti yürüttüğünü vurguladı.

Bölgedeki gerilim diğer uluslararası ticari unsurları da etkiledi. İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Fujairah kentinin yaklaşık 145 kilometre kuzeyinde bir petrol tankerine kaynağı belirsiz bir mühimmatın isabet ettiğini açıkladı. Benzer şekilde Güney Kore makamları, Panama bayraklı ve Güney Koreli bir şirket tarafından işletilen gemide patlama ve yangın meydana geldiğini bildirdi. Gemide bulunan 6'sı Güney Koreli, 18'i yabancı toplam 24 kişilik mürettebatın güvende olduğu ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

KÜRESEL ENERJİ GÜVENLİĞİ VE OLASI YANSIMALARI

Hürmüz Boğazı'nda art arda yaşanan bu saldırılar, bölgesel istikrara ve küresel enerji güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit olarak değerlendiriliyor. Dünyanın en önemli petrol geçiş güzergahlarından birinde yaşanan bu krizin, küresel akaryakıt ve tedarik zinciri maliyetleri üzerinde muhtemel etkileri bulunuyor. Turizm ve tarım gibi lojistik ile enerji maliyetlerine doğrudan duyarlı sektörlerin bel kemiğini oluşturduğu Alanya'da da, küresel piyasalardaki bu tür dalgalanmaların olası yansımaları kamuoyu ve sektör temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor.