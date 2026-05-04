Almanya'nın Leipzig kent merkezindeki Grimmaische Strasse yaya bölgesinde bir aracın kalabalığın arasına girmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye hızla polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi.

Radio Leipzig'in aktardığı bilgilere göre, hasarlı bir Volkswagen SUV yaya alanında hızla ilerledi. Görgü tanıkları olay yerinde üzeri örtülü cesetler gördüklerini ve bölgede bir bıçaklama vakasının da yaşanmış olabileceğini iddia etti. Söz konusu iddialar henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, olaya karışan aracın sürücüsü güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Yetkililer, eylemin bir trafik kazası mı yoksa kasıtlı bir saldırı mı olduğuna dair henüz net bir sonuca varmadı. Polis ekiplerinin sürücünün motivasyonunu belirlemeye yönelik soruşturması devam ediyor.

ALANYA'DAKİ YERLEŞİKLERİN GÖZÜ ALMANYA'DA

Alanya, Türkiye'de en yoğun Alman yerleşik nüfusuna ve turist kafilesine ev sahipliği yapan ilçelerin başında geliyor. Bu nedenle Almanya'nın büyük şehirlerinde kamuya açık alanlarda yaşanan bu tür güvenlik olayları, ilçedeki yabancı yerleşikler ve turizm sektörü temsilcileri tarafından kamuoyu ilgisiyle yakından takip ediliyor. Yaya bölgelerindeki güvenlik prosedürlerinin, Avrupa genelinde yeniden tartışma konusu olması bekleniyor.

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan Alman polis teşkilatı, vatandaşlardan olay yerinden uzak durmalarını talep etti. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin nihai verilerin, resmi makamların yapacağı kapsamlı açıklamanın ardından netleşmesi öngörülüyor.