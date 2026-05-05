Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, sosyal medya platformu TikTok üzerinden açtığı canlı yayında eşinden şiddet gördüğünü öne süren bir kadın gözaltına alındı. Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine ihbarları değerlendiren polis ekipleri, belirtilen adrese hızla intikal etti.

Emniyet güçlerinin olay yerinde yaptığı incelemeler sonucunda gerçeğin iddia edilenden tamamen farklı olduğu anlaşıldı. İfade veren şüpheli kadın, takipçi sayısını ve izlenme oranlarını artırmak amacıyla kendi kendini yaraladığını itiraf etti. Canlı yayındaki şiddet iddialarının kurgu olduğu polis kayıtlarına geçti.

YANILTICI BİLGİ YAYMA SUÇLAMASI

Emniyet birimlerinin aktardığına göre, sahte ihbar ve kurgu yayınla kamuoyunu meşgul eden şahıs hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan yasal işlem başlatıldı. Karakoldaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, daha sonra Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

SOSYAL MEDYA KURGULARINA YASAL YAPTIRIM

Son dönemde dijital platformlarda etkileşim uğruna yapılan asılsız ihbarlar ve kurgu videolar, güvenlik güçlerinin yakın takibinde bulunuyor. Turizm kenti Alanya gibi dijital içerik üretiminin ve sosyal medya kullanımının yoğun olduğu bölgelerde de kamuoyunu yanıltmaya yönelik benzer girişimlerin emsal teşkil etmesi bekleniyor. Hukukçular, dezenformasyon yasası kapsamında sadece izlenme amacıyla yapılan bu tür eylemlerin adli sicile işleyen ciddi cezalarla sonuçlandığını hatırlatıyor.