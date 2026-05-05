Türkiye’de sigara satışına yönelik yeni bir düzenleme hazırlığı gündemde. Planlanan sistemle birlikte, sigara satın almak isteyen vatandaşların kimlik doğrulaması yapması gerekecek. Amaç, özellikle 18 yaş altına satışın önüne geçmek ve denetimleri daha etkili hale getirmek.

DİJİTAL YAŞ DENETİMİ GELİYOR

Mevcut uygulamada satış noktalarında yaş kontrolü zorunlu olsa da, denetimlerin sahada yeterince etkili olmadığı yönünde eleştiriler sık sık gündeme geliyor. Yeni sistemle birlikte bu kontrolün dijital ortamda yapılması planlanıyor. Böylece kurallara aykırı satışların daha hızlı tespit edilmesi hedefleniyor.

KAYIT DIŞI SATIŞLA MÜCADELE

Kimlik doğrulama sistemi yalnızca yaş denetimini değil, aynı zamanda kayıt dışı sigara satışını azaltmayı da amaçlıyor. Satışların izlenebilir hale gelmesiyle birlikte, sektör genelinde daha şeffaf bir yapı oluşturulması bekleniyor.

ALANYA VE TURİZM BÖLGELERİNE ETKİSİ

Antalya, Alanya ve Manavgat gibi turizm bölgelerinde yaz sezonunda artan nüfusla birlikte sigara satış noktalarında yoğunluk yaşanıyor. Yeni sistemin devreye girmesi halinde, turistik bölgelerde kimlik kontrolü uygulamaları daha görünür hale gelebilir. Bu durum, hem yerli hem yabancı turistler açısından yeni bir alışkanlık süreci doğurabilir.

Özellikle küçük işletmelerin teknik altyapıya uyumu ve uygulamanın sahadaki işleyişi, düzenlemenin başarısı açısından belirleyici olacak.