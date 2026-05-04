İran medyası, Hürmüz Boğazı yakınlarında bir ABD savaş gemisinin 2 füzeyle vurulduğunu duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise iddiayı reddetti.

İran’ın Fars Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı’na girmeye çalıştığı öne sürülen bir ABD Donanması gemisinin 2 füzeyle vurulduğunu duyurdu. Haberde, geminin İran donanmasının uyarılarını dikkate almadığı ve olayın ardından bölgeden ayrıldığı iddia edildi.

ABD tarafı ise bu iddiayı kabul etmedi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, yaptığı açıklamada “Hiçbir ABD Donanması gemisi vurulmadı” ifadesini kullandı. Böylece bölgede tansiyonu artıran iddia, kısa sürede iki farklı açıklamayla dünya gündemine taşındı.

İRAN MEDYASI “UYARILARI DİNLEMEDİ” DEDİ

Fars’ın aktardığına göre olay, İran’ın güneyindeki Cask/Jask Limanı yakınlarında yaşandı. İran medyası, ABD gemisinin Hürmüz hattına yaklaşması üzerine uyarı yapıldığını, buna rağmen ilerleme girişiminin sürdüğünü öne sürdü.

İran Donanması da ABD savaş gemilerinin bölgeye girişinin engellendiğini açıkladı. Ancak bu iddialar, bağımsız kaynaklar tarafından henüz doğrulanmadı.

ABD İDDİAYI NET ŞEKİLDE REDDETTİ

CENTCOM açıklamasında, İran medyasında yer alan füze saldırısı iddiasının doğru olmadığı belirtildi. ABD tarafı, güçlerinin “Project Freedom” kapsamında bölgede görev yaptığını ve İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü bildirdi.

Bu açıklama, İran’ın “vurduk” duyurusundan kısa süre sonra geldi. ABD kaynakları da geminin vurulduğu yönündeki haberleri reddetti.

HÜRMÜZ BOĞAZI NEDEN ÖNEMLİ?

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi’nden dünya piyasalarına açılan en kritik enerji geçiş noktalarından biri. Petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz taşımacılığında büyük paya sahip olan bölgedeki her askeri gerilim, piyasalarda hızlı fiyat hareketlerine neden olabiliyor.

Alanya ve Antalya’daki akaryakıt, ulaşım ve turizm maliyetleri de bu tür küresel enerji krizlerinden dolaylı olarak etkilenebiliyor. Özellikle yaz sezonuna girilirken petrol fiyatlarındaki artış, uçak bileti ve lojistik maliyetlerine yansıyabiliyor.

TRUMP “PROJECT FREEDOM” HAMLESİNİ DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nda bekleyen ticari gemilere Amerikan unsurlarının eşlik edeceğini açıklamıştı. ABD tarafı bu girişimi, bölgede sıkışan ticari gemilerin güvenli geçişi için başlatılan bir operasyon olarak duyurdu.

İran ise yabancı askeri güçlerin bölgeye yaklaşması halinde karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu. Son açıklamalar, bu uyarıların ardından geldi.

BÖLGEDE GERİLİM YÜKSEK

İran’ın iddiası ve ABD’nin yalanlaması, Hürmüz hattındaki gerilimin daha da kırılgan hale geldiğini gösterdi. Şu aşamada geminin vurulduğuna dair bağımsız bir doğrulama bulunmuyor.

Gelişmeler, hem enerji piyasaları hem de Orta Doğu’daki askeri hareketlilik açısından yakından izleniyor.