Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre nisan ayı enflasyonunun yüzde 4,18 olarak açıklanmasıyla, temmuz ayında yapılacak maaş zamları şekillenmeye başladı. Ocak-nisan dönemini kapsayan dört aylık süreçte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 14,64, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 10,51 oranında enflasyon farkı oluştu.

Alanya genelinde yaşayan binlerce emekli ve memurun yakından takip ettiği bu veriler, ilçedeki yerel esnafın yaz dönemi beklentilerini de doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor. Artan yaşam maliyetleri karşısında, temmuz ayında maaşlara yansıyacak nihai zam oranı kamuoyunun en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.

MASADA ÜÇ FARKLI ZAM SENARYOSU

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'un aktardığına göre, şu ana kadar kesinleşen yüzde 14,64'lük oranın üzerine mayıs ve haziran aylarına ait veriler eklenecek. Erdursun, önümüzdeki iki ayın verileriyle birlikte altı aylık toplam enflasyonun yüzde 16, yüzde 17 veya yüzde 18 seviyelerinde gerçekleşebileceğini bildirdi. Bu üç farklı senaryo, maaş tablolarında yaşanacak olası kademeli artışları belirleyecek.

NİHAİ RAKAMLAR TEMMUZDA KESİNLEŞECEK

Mevcut yasal düzenlemelere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri altı aylık enflasyon oranında doğrudan zam alırken, memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Bu hesaplama mekanizması gereği, temmuz ayının ilk haftasında açıklanacak haziran ayı verisiyle birlikte net artış oranı resmiyet kazanacak. Uzmanlar tarafından yapılan teknik hesaplamalar, sürecin yüzde 16 ile 18 bandında tamamlanması durumunda ortaya çıkacak maaş tablolarına işaret ediyor.