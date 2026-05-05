Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Atatürk Caddesi çalışmalarındaki gecikmenin nedenini açıkladı. 37 gün süren yağışlara rağmen asfalt seriminin tamamlandığını söyledi.

Alanya Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, kent genelinde yürütülen altyapı ve asfalt çalışmalarına ilişkin detaylı açıklamalarda bulundu. Özçelik, özellikle Atatürk Caddesi’nde yaşanan gecikmelerin yoğun yağışlardan kaynaklandığını belirtti.

“37 GÜN YAĞIŞ NEDENİYLE ÇALIŞILAMADI”

Başkan Özçelik, kentte altyapı çalışmalarının planlanandan daha uzun sürmesinin temel nedeninin hava koşulları olduğunu söyledi. Toplam 37 gün boyunca yağış nedeniyle sahada çalışma yapılamadığını ifade eden Özçelik, buna rağmen en kritik aşamanın tamamlandığını dile getirdi.

“En önemli kısım olan asfalt serimini pazar günü tamamladık. Kaldırım çalışmaları ise halen devam ediyor” diyen Özçelik, sürecin başından itibaren gecikme ihtimalini kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlattı.

“ALTYAPI OLMADAN YAPILAN HER ŞEY GEÇİCİ”

Altyapı yatırımlarının öncelik olduğunu vurgulayan Özçelik, yüzeysel çalışmaların kalıcı çözüm sunmadığını söyledi. “Altyapısı güçlü olmayan bir şehirde yapılan hizmetler makyajdan öteye geçmez” diyen Özçelik, bu nedenle çalışmaların temelden yürütüldüğünü ifade etti.

Atatürk Caddesi’nin kent için kritik bir arter olduğunu belirten Özçelik, “Burası şehrin kalbi. Eleştirileri anlıyoruz ama kim olsa aynı noktadan başlardı” dedi.

ÇALIŞMALARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER AÇIKLANDI

Meclis üyelerine sunulan çalışma takvimine göre, süreci etkileyen başlıca faktörler şöyle sıralandı:

- Ramazan Bayramı nedeniyle 7 gün çalışma yapılamadı

- Bisiklet yarışı nedeniyle 1 gün kayıp yaşandı

- Ultratrail organizasyonları nedeniyle 4 gün sahada çalışma durdu

- Yağışlar nedeniyle toplam 37 gün çalışma yapılamadı

- Aralık ve Şubat ayındaki yoğun yağış ve sel süreci etkiledi

ALTYAPI VE ARITMA ÇALIŞMALARINDA SON DURUM

Özçelik, şehir genelinde yürütülen diğer projelere de değindi. Merkez arıtma tesisinde çalışmaların yüzde 90 seviyesine ulaştığını belirten Başkan, Konaklı Arıtma Tesisi’nin kapasitesinin iki katına çıkarıldığını söyledi.

Öte yandan Yayla Yolu ve çevresinde asfalt hazırlıklarının sürdüğü, bazı ana arterlerde ise çalışmaların tamamlandığı bilgisi paylaşıldı.

SPOR VE ÇEVRE PROJELERİ DE GÜNDEMDE

Toplantıda sadece altyapı değil, sosyal ve çevresel projeler de ele alındı. Bu yıl Alanya’da düzenlenecek 7 spor organizasyonunun canlı yayınlanacağı açıklandı. Ayrıca 10 Mayıs’ta Kızılkule ve Tersane bölgesinde dip deniz temizliği etkinliği gerçekleştirilecek.

Başkan Özçelik, konuşmasının sonunda vatandaşlara teşekkür ederek, “Bu süreçte verdiğimiz rahatsızlık için anlayış bekliyoruz. Alanya için çalışıyoruz” dedi.