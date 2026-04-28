Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Ankara'da düzenlenen 64. Kuruluş Yıl Dönümü ve Ant İçme Töreni'nde yargı mensuplarına yönelik kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yeni üye Şaban Kazdal'ın yemin ettiği törende konuşan Özkaya, adaletin tesisinde bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerinin altını çizdi. Alanya hukuk camiası başta olmak üzere tüm Türkiye'deki adli merciler tarafından yakından takip edilen açıklamalar, yargının ahlaki sorumluluklarına odaklandı.

HÂKİM VE SAVCILARA KUL HAKKI UYARISI

Yargı mensuplarının görevlerini yerine getirirken kişisel beklenti ve kaygılardan uzak durması gerektiğini bildiren Özkaya, kararların yalnızca mevzuata değil vicdana da dayanması gerektiğini aktardı. Adaletin tesisinde husumet, kindarlık ve kayırmacılığa yer olmadığını vurgulayan AYM Başkanı, yargı görevinin taşıdığı manevi ağırlığa dikkat çekti. Yargı mensuplarının gösterişten, riyadan ve yalandan uzak durmasının mesleki bir zorunluluk olduğu belirtildi.

Özkaya, "Üzerlerinde kul hakkı olmamalıdır. Kul hakkı çok önemlidir, ibadetle affolmaz" ifadelerini kullandı. Yargı mensuplarının bir gram helalin peşinden koşması ve harama sırt çevirmesi gerektiğini belirten Özkaya, bu mesleği "bir tarafı nur, bir tarafı nar" olarak nitelendirdi. Hâkim ve savcıların bulanık bir mantıkla hareket etmemesi gerektiğini söyleyen kurum başkanı, akılcılıktan uzak muhakeme yöntemlerinden kaçınılması çağrısında bulundu.

YAPAY ZEKÂ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Bireysel başvuru sayılarındaki dönemsel artışlar, yüksek mahkemenin iş yükünü hafifletmek için teknolojik altyapı yatırımlarını hızlandırmasını zorunlu kılıyor. Bu kapsamda dijital başvuru sistemlerinin güçlendirildiğini açıklayan Özkaya, Eylül 2026 itibarıyla yenilikçi bir adım atılacağını duyurdu. Bireysel başvuru formlarının okunması, özetlenmesi ve kategorize edilmesi süreçlerinde yapay zekâ teknolojisinin devreye alınmasının hedeflendiği aktarıldı.

Anayasa yargısının artık sadece ulusal sınırlarla değil, evrensel hukuk normlarıyla da şekillendiğini aktaran Özkaya, mahkemenin uluslararası alandaki etkinliğini artırdığını ifade etti. Bugüne kadar 32 farklı ülkenin yüksek mahkemeleriyle ikili işbirliği anlaşması imzalandığı bilgisini paylaşan başkan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile yürütülen ortak projelere ve eğitim programlarına da değindi.

HUKUK DEVLETİNİN VAZGEÇİLMEZ KOŞULU

Bağımsız ve tarafsız yargının demokratik rejimin, adil yargılanma hakkının ve kamusal düzenin en önemli güvencesi olduğu vurgulandı. Hâkim ve savcıların varlık nedeninin adaleti tesis etmek olduğunu belirten Özkaya, yargı mensuplarının verdikleri kararlarla değerlendirileceğini söyledi. Beklenti ve kaygılar nedeniyle doğruluktan sapılmaması gerektiği uyarısı yapıldı.

Yargılama süreçlerinde iş yükü veya zaman baskısı gibi gerekçelerle usul hatası yapılmaması gerektiğine dikkat çekildi. Özkaya, yargı mensuplarının tanıklarla, avukatlarla ve muhatap oldukları diğer kişilerle ilişkilerinde daima sabırlı, nazik ve vakur olmalarının önemini sözlerine ekledi.