Küresel piyasalarda gözler bu hafta açıklanacak kritik verilere çevrildi. Piyasalar uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesi ve sonrası olmak üzere iki ayrı döneme odaklanması gerektiğini belirtti.

FED KARARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Memiş, 29 Nisan Çarşamba günü saat 21.00’de açıklanacak Fed faiz kararının piyasaların yönü açısından kritik olduğunu vurgulayarak, “Haftayı ikiye ayırıyoruz; çarşambadan önce ve çarşambadan sonra” değerlendirmesinde bulundu.

Bu kararın özellikle altın, döviz ve borsa tarafında sert hareketlere neden olabileceği ifade ediliyor.

YOĞUN VERİ GÜNDEMİ

Hafta boyunca küresel piyasaları etkileyecek birçok önemli veri de açıklanacak. Bunlar arasında;

• Japonya Merkez Bankası faiz kararı

• Euro Bölgesi enflasyon verileri (TÜFE)

• Avrupa Merkez Bankası faiz kararı

Öte yandan 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Türkiye, Avrupa ve Asya’da birçok piyasada işlemlerin kapalı olacağı hatırlatıldı.

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL DURUM

28 Nisan 2026 itibarıyla altın piyasasında öne çıkan fiyatlar şöyle:

Gram altın: Alış 6.758,01 TL – Satış 6.758,89 TL

Çeyrek altın: Alış 10.810,85 TL – Satış 11.059,64 TL

Yarım altın: Alış 21.554,14 TL – Satış 22.119,28 TL

Tam altın: Alış 43.677,00 TL – Satış 44.209,00 TL

Cumhuriyet altını: Alış 44.812,00 TL – Satış 45.490,00 TL

Ata altın: Alış 44.594,77 TL – Satış 45.726,71 TL

Ons altın: Alış 4.652,31 $ – Satış 4.652,90 $

ALANYA’DA YATIRIMCI NEYE DİKKAT ETMELİ?

Alanya ve Antalya bölgesinde altına dayalı yatırım yapan vatandaşlar açısından bu hafta, kısa vadeli alım-satım kararları için kritik önem taşıyor. Özellikle turizm sezonunun başlamasıyla birlikte nakit akışı ve döviz hareketliliği de altın fiyatlarını dolaylı olarak etkileyebilir.

Uzmanlar, yatırımcıların bu süreçte ani fiyat hareketlerine karşı temkinli olması ve açıklanacak verileri yakından takip etmesi gerektiğini vurguluyor.