Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Samandıra'da futbolcularla kritik bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli takımın sezon sonu hedeflerinin masaya yatırıldığı görüşmede, kalan sürecin yol haritası oyunculara aktarıldı.

HT Spor'dan Alper Yemeniciler'in aktardığına göre, Saran toplantı sırasında teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılması konusuna da açıklık getirdi. Başkan, bu mecburi hamlenin temel amacının tamamen göreve gelecek yeni yönetimin önünü açmak olduğunu belirterek takımın motivasyonunu yüksek tutmaya çalıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VURGUSU

Sezonun geri kalan bölümü için beklentilerini net bir şekilde ortaya koyan Saran, takımın mevcut potansiyeline dikkat çekti. Oyunculara doğrudan seslenen başkan, takımın en azından Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hak ettiğini vurgulayarak, önlerindeki 3 maçı kayıpsız geçip bu hedefe ulaşmaları yönünde hedefini belirledi.

ALANYA'DAKİ TARAFTARLAR SÜRECİ İZLİYOR

Süper Lig'in Avrupa kupalarına katılım yarışındaki bu kritik gelişmeler, Alanya'daki geniş Fenerbahçe taraftar kitlesi ve yerel spor kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. Sarı-lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi biletini alıp alamayacağı, takımın kalan haftalarda sergileyeceği maksimum performansa bağlı olacak.