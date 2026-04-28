Edinilen bilgiye göre olay, Alanya ilçesi Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Okulun yakın çevresinde elinde bıçakla dolaşan T.S. isimli şahsın, "Bir gün sonra hepinizi öldüreceğim" şeklinde bağırdığını gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Vatandaş Havaya Ateş Açtı

Olay yerinde bulunan ve şahsın çevreye zarar verebileceğinden endişe eden C.A. isimli bir vatandaş, saldırganı korkutmak amacıyla ruhsatlı tabancasıyla havaya bir el ateş etti. Silah sesinin ardından bölgede güvenlik tedbirleri kapsamında devriye gezen Jandarma Asayiş Timleri duruma anında müdahale etti.

Şüpheli Gözaltında

Bıçaklı saldırgan T.S., jandarma ekipleri tarafından kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, havaya ateş açtığını beyan eden C.A.'nın ruhsatlı silahı jandarma tarafından muhafaza altına alındı.

Cumhuriyet savcılığının talimatıyla olayla ilgili geniş çaplı adli tahkikat başlatıldı.

Muhabir: MEHMET AL